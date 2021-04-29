"Хмельницкгаз" выполнил 200 реконструкций систем газоснабжения с начала года

В первом квартале 2021 года газораспределительная компания "Хмельницкгаз" провела реконструкцию для 200 подолян.

Как сообщает пресс-служба компании, клиенты обращаются, чтобы осуществить замену газового оборудования, изменить структуру системы газоснабжения.

В 2020 году услугу реконструкции в 104 Клиентских просторах заказали 900 клиентов.

Реконструкция предусматривает комплекс работ по изменению месторасположения газового оборудования: счетчика, котла, колонки, плиты или их замены. А также, в случае необходимости - и реконструкцию самого газопровода.

"Замечу, что весь комплекс работ по реконструкции может выполнять только газораспределительная компания, поскольку это - газоопасные работы. Кроме того, в отличие от других компаний, только АО "Хмельницкгаз", согласно действующему законодательству, может осуществить прекращение газоснабжения и пуск газа. Мы реализуем весь комплекс работ: от изготовления проекта до приемки в эксплуатацию и пуска газа на объект", – информирует директор по капитальному строительству АО "Хмельницкгаз" Валерий Лужанинов.

В пресс-службе напомнили;: чтобы провести реконструкцию системы газоснабжения, клиенту необходимо обратиться в 104.ua Клиентское пространства по месту жительства, написать заявление своему персональному менеджеру и предоставить необходимый пакет документов. Персональный менеджер будет сопровождать клиента во время выполнения работ, а также поможет подобрать энергоэффективное оборудование необходимой мощности. Клиент имеет возможность на месте приобрести также газовое оборудование, в том числе сигнализатор газа и смарт-модем для автоматического снятия данных счетчика.

"Потребители природного газа должны осуществлять замену газового оборудования исключительно с помощью лицензированных специалистов, ведь самовольное вмешательство в систему газоснабжения запрещено законом и угрожает здоровью и жизни не только владельца, но и окружающих", – подчеркнули в "Хмельницкгазе".