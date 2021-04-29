Налоговый комитет Рады раскритиковал силовиков за сохранение нелегального рынка топлива

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики при участии правоохранительных и контролирующих органов на своем заседании 28 апреля рассмотрел вопрос функционирования нелегального рынка топлива. Участники заседания констатировали сохранение большой доли "теневого" рынка.

Об этом сообщает Нефтегазовая Ассоциация

По словам главы комитета Даниила Гетманцева, нелегальная торговля топливом в Украине приобрела критические масштабы.

Гетманцев сообщил о "скрутках" и оптимизации НДС при реализации топлива, продемонстрировав чек одной из сетей АЗС. Ранее он комментировал его в интервью БЦ.

"Почему не проведены необходимые мероприятия по остановке подобных практик и что необходимо сделать, чтобы их в конце концов прекратить?" — обратился он к присутствующим на заседании представителям МФУ, ГНСУ, ГФСУ, ГБР, ГПУ, СБУ, МВД и НП.

По его словам, в ГНС есть две системы, СЭА НДС и СЭАРТ, с помощью которых можно эффективно выявлять махинации с топливом, применять санкции, признавать неосуществленными операции, доначислить НДС и налог на прибыль.

"Топливо — это продукт, который в государстве является наиболее контролируемым благодаря СЭАРТ и СЭА НДС. Вся цепочка движения товара видна, как он приходит, как он выходит, какие есть остатки, более того, все емкости лицензированы. Каких еще вам реформ не хватает? ...Почему несмотря на все условия, позволяющие этому рынку быть белым, мы вновь у разбитого корыта?" — спросил глава комитета.

Первый заместитель председателя ГНС Наталья Рубан заявила, что Налоговой службой установлены факты нелегальной реализации топлива и уже с начала года изъято из оборота 600 тыс. л контрафакта на 15,5 млн грн.

По словам Рубан, ее ведомство контролирует только легальных производителей и продавцов топлива, а все факты нелегального сегмента документируются и передаются в Нацполицию и Государственную фискальную службу (ГФС), которые в дальнейшем их расследуют.

Глава ГФС Вадим Мельник заявил, что на сегодняшний день фискальная служба ведет расследования уголовных дел против 8 больших брендовых сетей АЗС и ряда других станций.

Замглавы финансового комитета Рады Андрей Холодов отметил, что после анализа результатов деятельности ГФС в регионах, стало понятно, что из всех регионов только три, в том числе и Киевское управление, сделали 90% результатов, у всех остальных результат — ноль.

Гетманцев также отметил проблему растворителей, которые используются в производстве топлива. По его словам, потери госбюджета (акцизного налога) от производства фальсификата из растворителей достигают 1 млдр грн. Только в январе-марте 2021 года в Украину было импортировано 27 тыс. т растворителей, что на 85% больше, чем в 2019 году.

Ключевым вопросом, который поднимался на комитете, стал вопрос конкретного срока, который необходим для решения этой проблемы. Гетманцев заявил, что по итогам совещания силовики получат соответствующий протокол с четкими дедлайнами, а обсуждения хода борьбы с нелегальным топливным рынком пообещал сделать постоянными.