"Укрзализныця" проведет служебную проверку из-за срыва закупок дизтоплива

АО "Укрзализныця" проведет проверку действий ряда должностных лиц закупочной вертикали в связи со срывом плана критических закупок для отрасли и бездеятельности некоторых руководителей вертикали.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В частности, бездеятельность заключалась в несвоевременном доведении до филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" централизованных планов материально-технического обеспечения, неоднократном внесении корректировок и изменений к ним в течение первого квартала 2021 года и несвоевременной корректировки цен на топливо", – говорится в сообщении.

Отмечается, что будет проведена служебная проверка будет проведена относительно действий должностных лиц департамента категорийного управления, департамента по планированию и ожидаемой стоимости в сфере закупок, а также по отношению к директору по закупкам "Укрзализныци".

Кроме того, на время служебной проверки будет временно отстранен от исполнения должностных обязанностей директор департамента по планированию и ожидаемой стоимости в сфере закупок.