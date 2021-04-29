Инвесторы не заинтересованы в приватизации "Большевика" по завышенной цене, – СМИ

"Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ, бывший "Большевик"), который Фонд госимущества (ФГИ) готовит к приватизации, должен быть оценен с учетом всех имеющихся проблем и потенциальных рисков для потенциального покупателя.

Об этом говорится в материале Экономправды.

Опрошенные журналистами бизнесмены выразили сомнения в инвестиционной привлекательности "Большевика", если его выставят на приватизацию по предварительно объявленной ФГИУ цене.

"В Фонде госимущества считают, что государство может получить за ПКМЗ минимум 1 млрд грн. Однако, по словам опрошенных ЭП бизнесменов, которых потенциально может заинтересовать Большевик, с этим как раз не все так просто. Оказывается, потенциальный покупатель может не получить объект "целостно", еще и подвергнуться сложности в виде конфликтов с городом и третьими лицами. А еще его ждут "минус" около 600 млн грн, которые задолжал ПКМЗ", – говорится в материале.

Среди рисков, которые ждут будущего покупателя завода, авторы назвали цех №5 – здание, которое рассчитывает получить киевская власть для завершения транспортной развязки на Шулявке, в связи с чем в настоящее время идет судебная тяжба.

"До решения судебного спора судьба спорного имущества пока остается неизвестной. Вполне возможно, что будущий покупатель будет вынужден сам договариваться с местными властями", – пишет ЭП.

Также проблемой для инвестора является то, что земля под ПКМЗ относится к категории промышленности, а значит – требуется изменение целевого назначения.

"Нужно убедить многофракционной депутатский корпус Киевсовета в необходимости принятия решения в пользу инвестора. С другой стороны, не стоит забывать о КГГА, которая надеется получить корпус №5", – пишут журналисты.

Кроме того, покупатель ПКМЗ получит его долговую наследство.

"Инвестор вынужден погасить общий долг предприятия – около 600 млн грн. Завод "Большевик" является убыточным. В 2020 году его результат – 22 млн грн убытка. Общая сумма долгов перед третьими лицами, по данным ФГИ – более 100 млн грн, по данным собеседников ЭП – 120-150 млн грн. Преимущественно она образовалась в период 2012-2014 годов. Основные долги: перед "Турбоатомом", который предоставлял ПКМЗ финансовую помощь, и "Киевэнерго" – за поставки электроэнергии. По данным ЭП, все эти долги были подтверждены судами и уступлены новым кредиторам – частным компаниям. Окончательная сумма кредиторской задолженности может быть еще выше, учитывая, что могут быть предъявлены к оплате дополнительные штрафы и пени", – говорится в материале.

Государству ПКМЗ задолжал около 400 млн грн, а именно: налог на прибыль (штрафы и пени) - не менее 6 млн грн; НДС – 15 млн грн; плата за землю (со штрафами и пенями) – не менее 300 млн грн (ориентировочные расчеты) и ежегодно сумма возрастает на 35-40 млн грн; ЕСВ – около 40 млн грн; задолженность по выплате спецпенсий и расходы на их доставку – более 15 млн грн.

Напомним, ФГИ вместе с приватизационным советником – компанией KPMG Украина – проводят подготовку Большевика к продаже в рамках программы "Большая приватизация". В феврале заместитель председателя ФГИ Тарас Елейко сообщил, что кроме базовых условий приватизации, также будут отработаны планы сохранения производства и создания новых рабочих мест.

По его словам, если условия будут благоприятными, аукцион по продаже ПКМЗ может произойти уже в июне 2021 года.