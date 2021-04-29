Рада расширит перечень получателей пенсий для чернобыльцев

Верховная Рада приняла за основу проект изменений в закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" в части повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №4555 в первом чтении проголосовали 340 народных депутатов.

Согласно поянительной записке к документа, он разработан для выполнения решения Конституционного суда от 25 апреля 2019 года.

В частности, законопроектом предусмотрено урегулирование вопроса получения льготной пенсии, рассчитанной из пятикратного размера минимальной заработной платы, для всех участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в отношении которых установлена ​​причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, а также лиц, принимавших непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия и вследствие этого стали лицами с инвалидностью.

При этом законопроектом предлагается установить, что "дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, и ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы выплачивается полностью независимо от заработной платы, пенсии или иного дохода".

Согласно пояснительной записке к проекту закона, его принятие потребует дополнительных расходов из госбюджета в 2021 году на сумму 526,5 млн грн (для выплат в июле - декабре). С учетом индексации пенсионных выплат в 2022 году сумма дополнительных расходов составит 1,16 млрд грн в год, а в 2023 году – соответственно 1,26 млрд грн.