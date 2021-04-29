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"Райффайзен Банк Аваль" сменил название

Акционеры АО "Райффайзен Банк Аваль" приняли решение о смене название финучреждения на АО "Райффайзен Банк".

Как сообщает пресс-служба банка, это решение вступит в силу после прохождения всех необходимых государственных процедур и внесения изменений в государственный реестр.

Акционеры банка также утвердили прибыль "Райффайзен Банка Аваль" за 2020 год в размере 4,08 млрд грн и направили 2,04 млрд грн из нее на выплату дивидендов, а оставшиеся 2,04 млрд грн – в резервный фонд.

Акционеры также переизбрали наблюдательный совет банка и расширили его состав с восьми до девяти человек за счет увеличения числа независимых членов с двух до трех: вместе с экс-министром экономики Павлом Шереметой и исполнительным директором Европейской бизнес-ассоциации Анной Деревянко им стал Алексей Гринченко.

Райффайзен банк Аваль основан в 1992 году. Его крупнейшие акционеры – Raiffeisen Bank International (68,27% акций) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – 30%.

Согласно данным НБУ, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов РБА занимал 5 место (118,34 млрд грн) среди 73 действовавших банков.

Автор: 

банки (6954) дивіденди (456) Райффайзен (141)


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Самый примаханый банк, я с него начинал.
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29.04.2021 13:40 Відповісти
То ти ще не працював в Укрексімбанку....
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29.04.2021 16:28 Відповісти
Сейчас вообще не обязательно себя к какому нибудь банку привязывать, все основные платежи можно через платежку проводить, а она принимает любые карты любого банка. Тот же https://bank24.com.ua/ru/popovnyty-mobilnyi-zviazok счет мобильного телефона можно пополнить за несколько кликов на сайте.
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30.04.2021 15:55 Відповісти

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