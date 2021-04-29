Санкции нанесли России убытки на $160 миллиардов, – МИД

По оценкам экспертов, убытки России из-за санкций достигают $160 млрд.

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает Интерфакс-Украина.

"По разным оценкам экспертов, на сегодня убытки, которые Россия несет из-за санкций, достигают $160 млрд. Ясно, что Кремлю не удалось полноценно интегрировать в национальную экономику оккупированный Крым, несмотря на то, что они очень стараются это сделать. Есть транспортная, финансовая, торговая блокада", - сказала она в интервью агентству.

Заместитель министра отметила, что из имеющихся инструментов борьбы едва ли не самым эффективным являются санкции.

По ее словам, с самого начала оккупации Крыма ЕС, США, Великобритания, Канада, Япония, Австралия, Норвегия, Швейцария и другие государства применили персональные и секторальные санкции, направленные на то, чтобы заставить Кремль прекратить оккупацию украинского Крыма.

Санкциями предусмотрен запрет на импорт продукции из Крыма, запрещены полеты в аэропорты и входы в морские порты, предоставление туристических услуг, экспорт на продукцию двойного назначения и доступ России к важным технологиям, введено союзные ограничения на торговлю и инвестиции.

"Должны понимать, что секторальные санкции имеют свой наибольший эффект в промежутке 8-10 лет, то есть в среднесрочной перспективе. Эти санкции обрекают Россию постоянно откатываться назад, ведь мир, технологии развиваются, Россия не имеет доступа к ним, и это прямое следствие ее преступной политики", - пояснила она.

Замминистра также подчеркнула, что при подготовке саммита "Крымской платформы" в августе этого года МИД Украины большое внимание уделяет проблематике санкций.