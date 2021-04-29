Новый глава Минэнерго анонсировал изменение тарифа на электроэнергию для населения
Министерство энергетики до 1 июля представит новую модель обеспечения населения электроэнергией, в том числе рассматривается вопрос формирования тарифов в зависимости от объемов потреблени.
Об этом министр энергетики Герман Галущенко заявил, отвечая на вопросы депутатов перед голосованием за свое назначение на должность, передает Интерфакс-Украина.
"Вчера была продолжена старя модель ПСО на два месяца. Это значит, что к 1 июля мы представим новую модель", – сказал Галущенко.
По его словам, новая модель будет учитывать все вопросы обеспечения населения электроэнергией, в том числе будет рассмотрен вопрос формирования тарифов в зависимости от объемов потребления.
Как сообщалось, накануне Кабинет министров продлил действие социальных обязательств (ПСО) по обеспечению населения электроэнергией, продлив действие нынешнего тарифа на уровне 1,68 грн за кВт-ч еще на два месяца – до 30 июня. Однако текст постановления пока что не опубликован.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, также будут внесены изменения в механизм ПСО. В частности, государственные компании – "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" – будут осуществлять продажу электроэнергию напрямую поставщикам универсальных услуг по двухсторонним договорам без посредника – ГП "Гарантированный покупатель".
Верховная Рада на заседании 29 апреля 305 голосами поддержала кандидатуру вице-президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" и профессионального юриста Германа Галущенка на должность министра энергетики.
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Саме тому тарифи пішли вгору, комуманка та "обнищание народа" , навіть на твої улюблені товари - цигарки та горилка..
как и почему Украина при вислюке омансько стала останавливать атомные энергоблоки с дешевой э/э и закупать э/э в рашке - тоже тишина?
а может это тоже "Порох виноват" - что с приходом вислюка оманського ВСЕ госпредприятия стали сверхубыточными - на фоне роста доходов у олигархов и самого вислюка оманського с друзьями?
У нас страна всеобщей грамотности, опубликуйте краткую информацию о составляющей цены на електричество. Очень страшно, тогда любому гражданину города Глупова ( какими власть считает своих 73) станет ясно - чистой воды надувательство и это с надутыми щеками исполнителей. Ну и где можно заработать - надо просто включить в тариф завышенные издержки и амортизацию основных средств, так сказать "по взрослому". А потом появляются счета на каймановых островах у членов комисии. И получается, фрау Ангела Меркель в 2.2 раза меньше платит за електричество нежели баба Люся из Зачепиловки (или Крижополя). Зеленский не платит, он на иждивении у государства.