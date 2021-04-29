Новый глава Минэнерго анонсировал изменение тарифа на электроэнергию для населения

Министерство энергетики до 1 июля представит новую модель обеспечения населения электроэнергией, в том числе рассматривается вопрос формирования тарифов в зависимости от объемов потреблени.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко заявил, отвечая на вопросы депутатов перед голосованием за свое назначение на должность, передает Интерфакс-Украина.

"Вчера была продолжена старя модель ПСО на два месяца. Это значит, что к 1 июля мы представим новую модель", – сказал Галущенко.

По его словам, новая модель будет учитывать все вопросы обеспечения населения электроэнергией, в том числе будет рассмотрен вопрос формирования тарифов в зависимости от объемов потребления.

Как сообщалось, накануне Кабинет министров продлил действие социальных обязательств (ПСО) по обеспечению населения электроэнергией, продлив действие нынешнего тарифа на уровне 1,68 грн за кВт-ч еще на два месяца – до 30 июня. Однако текст постановления пока что не опубликован.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, также будут внесены изменения в механизм ПСО. В частности, государственные компании – "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" – будут осуществлять продажу электроэнергию напрямую поставщикам универсальных услуг по двухсторонним договорам без посредника – ГП "Гарантированный покупатель".

Верховная Рада на заседании 29 апреля 305 голосами поддержала кандидатуру вице-президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" и профессионального юриста Германа Галущенка на должность министра энергетики.