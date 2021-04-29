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Новый глава Минэнерго анонсировал изменение тарифа на электроэнергию для населения

Новый глава Минэнерго анонсировал изменение тарифа на электроэнергию для населения

Министерство энергетики до 1 июля представит новую модель обеспечения населения электроэнергией, в том числе рассматривается вопрос формирования тарифов в зависимости от объемов потреблени.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко заявил, отвечая на вопросы депутатов перед голосованием за свое назначение на должность, передает Интерфакс-Украина.

"Вчера была продолжена старя модель ПСО на два месяца. Это значит, что к 1 июля мы представим новую модель", – сказал Галущенко.

По его словам, новая модель будет учитывать все вопросы обеспечения населения электроэнергией, в том числе будет рассмотрен вопрос формирования тарифов в зависимости от объемов потребления.

Как сообщалось, накануне Кабинет министров продлил действие социальных обязательств (ПСО) по обеспечению населения электроэнергией, продлив действие нынешнего тарифа на уровне 1,68 грн за кВт-ч еще на два месяца – до 30 июня. Однако текст постановления пока что не опубликован.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, также будут внесены изменения в механизм ПСО. В частности, государственные компании – "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" – будут осуществлять продажу электроэнергию напрямую поставщикам универсальных услуг по двухсторонним договорам без посредника – ГП "Гарантированный покупатель".

Верховная Рада на заседании 29 апреля 305 голосами поддержала кандидатуру вице-президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" и профессионального юриста Германа Галущенка на должность министра энергетики. 

Автор: 

електроенергія (4235) Галущенко Герман (207) Електрика (1240) Міненерго (922)


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Топ коментарі
+14
значит будут грабить! (С))))..первые 100 квт 2-00 грн, последующие 500: 1-99 грн, последующие 1000 квт 1-98 грн))))
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29.04.2021 13:27
+10
Ну что, суки, хуже не стало?
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29.04.2021 14:02
+7
Мне кажется, что стартанут с 3.2 гр/кВт.
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29.04.2021 13:55
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значит будут грабить! (С))))..первые 100 квт 2-00 грн, последующие 500: 1-99 грн, последующие 1000 квт 1-98 грн))))
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29.04.2021 13:27 Відповісти
Не можу згадати звідки фраза про грабіж. З якогось фільму?
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29.04.2021 13:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=*********** Значит будут грабить. Свадьба в Малиновке
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29.04.2021 13:53 Відповісти
Новый глава Минэнерго анонсировал изменение тарифа на электроэнергию для населения - Цензор.НЕТ 1233
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29.04.2021 15:41 Відповісти
Мне кажется, что стартанут с 3.2 гр/кВт.
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29.04.2021 13:55 Відповісти
Выдумывают любой повод лишь бы поднять тарифы. Как же они достали со своими повышениями.
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29.04.2021 13:43 Відповісти
Неужели, будем платить меньше?
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29.04.2021 13:49 Відповісти
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29.04.2021 13:52 Відповісти
Ага, раскатал губу...
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29.04.2021 20:14 Відповісти
зима закінчилася отже можна підбити підсумок,як люди відчули зменшення тарифів... "Зеленський обіцяв зменшити тарифи вдвічі цієї зими.
https://twitter.com/babaikit "
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29.04.2021 14:01 Відповісти
Ну что, суки, хуже не стало?
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29.04.2021 14:02 Відповісти
Так давайте сразу вспомним, что когда пришел в 2014 м Петр Алексеевич к власти , 1 квт стоил 0,215 коп, а при его уходе в 2019м цена 1 квт была уже 1 грн 68 коп. , то есть почти в 8 раз.
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29.04.2021 16:59 Відповісти
дурнику, курс гривни впав спочатку з 8 до 12 - на оккупації Криму та вторгнені кацапів, та залишався стабільним до того часу, поки коломойский не почав скуповувати всю валюту по Україні, обваливши Курс з 12 до 40... За кілька місяців він скупив 5.5 млрд.долларів, при ЗВР = 4 млрд.долл. Скажи "спасибА" саме бене та зеленскому за обвал гривні, через їх офшори були вкрадені 5.5 млрд.долл.
Саме тому тарифи пішли вгору, комуманка та "обнищание народа" , навіть на твої улюблені товари - цигарки та горилка..Новый глава Минэнерго анонсировал изменение тарифа на электроэнергию для населения - Цензор.НЕТ 1764
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29.04.2021 17:29 Відповісти
Семимесячный,при Порошенко долар вырос в 2.3 раза а цена на электроэнергию поднялась в 7,8 раз, и если бы ты ходил на уроки а не крутил за углом школы учебник математики на самокрутки, то понимал бы в какой неестественной позе тебя отымел Петр Алексеевич с Ринатом Леонидовичем.
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30.04.2021 18:05 Відповісти
только вот почему беня коломойша платит за э/э 0.58 грн/квт, а ты, как лошара - стал вместо 0.9 грн - платить 1.68 и вскоре будешь платить 3+ грн - тебе в зомбоящике не сказали?))
как и почему Украина при вислюке омансько стала останавливать атомные энергоблоки с дешевой э/э и закупать э/э в рашке - тоже тишина?
а может это тоже "Порох виноват" - что с приходом вислюка оманського ВСЕ госпредприятия стали сверхубыточными - на фоне роста доходов у олигархов и самого вислюка оманського с друзьями?
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29.04.2021 17:34 Відповісти
Новый министр нужен только для того чтобы поднять тарифы? Тогда можно было и не менять - нам похер чья жопа греет министерское кресло лишь бы не дорожало.
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29.04.2021 14:22 Відповісти
Что бы они не придумали ясно только что население будет больше платить. Скорее всего введут что для тех кто потребляет скажем 100 киловатт будет старая цена а тем транжирам кто больше поднимут тариф.
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29.04.2021 14:44 Відповісти
да, или первые 100 квт будет по 1,50 (снижение тарифов, всем радавацця!!!), а потом по 2,00+ (нуаче, экономьте, буржуи, а то попривыкали в туалете свет включать!)
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29.04.2021 15:17 Відповісти
та це вже було (с)
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29.04.2021 14:47 Відповісти
мы не сеем не пашем не строим. мы гордимся общественнім строем.
У нас страна всеобщей грамотности, опубликуйте краткую информацию о составляющей цены на електричество. Очень страшно, тогда любому гражданину города Глупова ( какими власть считает своих 73) станет ясно - чистой воды надувательство и это с надутыми щеками исполнителей. Ну и где можно заработать - надо просто включить в тариф завышенные издержки и амортизацию основных средств, так сказать "по взрослому". А потом появляются счета на каймановых островах у членов комисии. И получается, фрау Ангела Меркель в 2.2 раза меньше платит за електричество нежели баба Люся из Зачепиловки (или Крижополя). Зеленский не платит, он на иждивении у государства.
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29.04.2021 16:05 Відповісти
Правительство и рада должны пойти в отставку!Потому что тарифы растут,а уроваень жизни и доходы населения нет!!!Правительствр должно днем и ночью думать и реально повышать уровень жизни населения!А у нас ни чего в этом направление не делается!!!Под словом абсолютно!Народ вышел на тарифный майдании правильно сделал!Значит выйдем еще!Как такое может быть,что электроэнергия из рф жешевле чем у нас?В рф выгодно ее производить,а у нс убыточно!Нонсенс!И еще я сильно возмущен возратом коррупционного тех осмотра,что отменил барыга Янукович!За что стоял майдан ?За что гибли люди?За три копейки зарплаты и пенсии и за коррупционный возврат тех осмотра с завышенными тарифами?Только отставка всегт правительства и верхоной рады!!!Как антинародный орган и ставленники олигархов и казнакрадов!Ганьба!Выйдем осенью на новый тарифный майдан,так как газ уже подоржал и это мы ощутим уже осенью!Куда идет украинский газ???
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29.04.2021 16:24 Відповісти
а разве ни за это голосовали 73%?)) помнится, вислюк оманський четко заявил - "я вам ничего не должен - пошли нак*уй!"
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29.04.2021 17:37 Відповісти
пора кидати переноску з підвалу. пішли вони нахер зі своїми тарифами. тут чесно жити не можна
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29.04.2021 16:48 Відповісти
Наволочі при владі хотіли б щомісяця переглядати тарифи для населення
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29.04.2021 19:52 Відповісти
Лыбится, значит ясно - пустит народ по миру...
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29.04.2021 20:19 Відповісти
А вот старые друзья и подельники Порошенко и Деркач Новый глава Минэнерго анонсировал изменение тарифа на электроэнергию для населения - Цензор.НЕТ 4136
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29.04.2021 20:46 Відповісти
И Мартыненко для полного комплекта. Банда тех, кто грабили 5 лкт НАЭК.
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29.04.2021 20:52 Відповісти
Галущенко хоть обещает, будем смотреть, чел у меня вызывает доверие на данный момент, в отличие от тошнотворной физиономии Порошенко
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29.04.2021 20:59 Відповісти
Мародёр и барыга Порошенко столько бабла на Энергоатоме сделал с подельниками, что этому дяде и не снилось в самом акуительном сне))
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29.04.2021 21:49 Відповісти
Сывочолый недогетьман опять дешевого актера включил, всегда удивляло сколько в этом барыге лжи и лицемерия
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29.04.2021 22:05 Відповісти
Кто бы о повышении тарифов мычал, но только не Петя Порошенко. При нём они стали расти каждый год в несколько раз. Барыжная его душа.
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29.04.2021 22:21 Відповісти

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