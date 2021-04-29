В Украине появится первая легальная рулетка

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдаст первую лицензию на игральный стол с кольцом рулетки.

Как сообщает пресс-служба комиссии, лицензию получило ООО "Биллионаре казино компани".

Стол поставят в столичном отеле "Интерконтиненталь-Киев". Теперь компания должна в течение 10 дней внести оплату за лицензию.

Также комиссия сообщила, что выдала "Биллионаре казино компани" лицензию на простой игральный стол в том же отеле. Это стало второй такой лицензией.

Первую получило ООО "Небула геймс". Оборудование разместят в отеле "Гранд отель" во Львове.

Соответствующие решения КРАИЛ приняла во время заседания 28 апреля.