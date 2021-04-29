В Украине появится первая легальная рулетка
Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдаст первую лицензию на игральный стол с кольцом рулетки.
Как сообщает пресс-служба комиссии, лицензию получило ООО "Биллионаре казино компани".
Стол поставят в столичном отеле "Интерконтиненталь-Киев". Теперь компания должна в течение 10 дней внести оплату за лицензию.
Также комиссия сообщила, что выдала "Биллионаре казино компани" лицензию на простой игральный стол в том же отеле. Это стало второй такой лицензией.
Первую получило ООО "Небула геймс". Оборудование разместят в отеле "Гранд отель" во Львове.
Соответствующие решения КРАИЛ приняла во время заседания 28 апреля.
Джерело: КРАИЛ
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kelt kant
показати весь коментар30.04.2021 12:13 Відповісти Мені подобається 0
Роман Петровский #499119
показати весь коментар20.12.2021 14:57 Відповісти Мені подобається 0
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