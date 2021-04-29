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В Украине появится первая легальная рулетка

В Украине появится первая легальная рулетка

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдаст первую лицензию на игральный стол с кольцом рулетки.

Как сообщает пресс-служба комиссии, лицензию получило ООО "Биллионаре казино компани".

Стол поставят в столичном отеле "Интерконтиненталь-Киев". Теперь компания должна в течение 10 дней внести оплату за лицензию.

Также комиссия сообщила, что выдала "Биллионаре казино компани" лицензию на простой игральный стол в том же отеле. Это стало второй такой лицензией.

Первую получило ООО "Небула геймс". Оборудование разместят в отеле "Гранд отель" во Львове.

Соответствующие решения КРАИЛ приняла во время заседания 28 апреля.

Автор: 

Джерело:  КРАИЛ
казино (128) КРАІЛ (69)


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ну наконец то, вот это прорыв!!! а то зеленое шапито уже во всю действует, а рулетки нет... еще бы проституцию узаконить и можно перед пиплом очередной видосик запилить про успехи реформ...
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30.04.2021 12:13 Відповісти
Легализация азартных игр это правильный шаг, так как можно более подробно следить за честностью таких заведений, что обезопасит игроков. А вообще если вы играете в азартные игры, то важно выбрать проверенное казино или БК. я это сделал с помощью сайта https://superbets.guru/csgo-bets/ там довольно много полезной информации по теме ставок и лучших букмекерских контор.
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20.12.2021 14:57 Відповісти

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