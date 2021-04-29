Найема лишили должности в "Укроборонпроме" (обновлено)

Заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по работе с активами предприятий Мустафа Найем завершает свою работу в госконцерне.

Об этом Найем сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня мой последний день в "Укроборонпроме". После очередной реорганизация мою должность сократили. Без объяснений. Не буду скрывать, для меня это решение было неожиданным. Тем не менее, наше сотрудничество с Концерном на этом этапе заканчивается", – написал Найем.

В свою очередь в пресс-службе "Укроборонпрома" заявили, что должность заместителя генерального директора по активам будет ликвидирована "с целью оптимизации организационной структуры концерна".

"В целом штат "Укроборонпрома" будет оптимизирован на 10%", – уточнили в концерне.

Как сообщалось, бывший народный депутат Мустава Найем с ноября 2019 года занимал должность заместителя генерального директора ГК "Укроборонпром" по взаимодействию с органами государственной власти. В ноябре 2020 года Найем возглавил направление работы с активами предприятий и мониторинга государственного оборонного заказа.

В начале декбаря 2020 года президент Владимир Зеленский назначил гендиректором концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева, который до последнего времени возглавлял Херсонскую ОГА. В тот же день СБУ провела обыски в помещениях "Укроборонпрома" и компании "Укрспецэкспорт", но о конкретных обвинениях не сообщила.

Смене руководства госконцерна предшествовал конфликт между руководством "Укроборонпрома" и Минстратегпромом во главе с вице-премьером Олегом Уруским, которого руководство госконцерна обвинило во вмешательстве в деятельность и кадровые назначения.