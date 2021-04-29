Представитель Кабмина в Раде уволился
Представитель Кабинета министров в Верховной Раде и нардеп Василий Мокан написал заявление об увольнении с должности по собственному желанию.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Сегодня написал заявление об увольнении с должности постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде по собственному желанию. С премьер-министром такой шаг взаимно согласован. Благодарен ему и всему составу правительства за насыщенные 13,5 месяцев работы", – написал он.
В пресс-службе Кабмина также поблагодарили Мокана за совместную работу и сообщили, что имя нового кандидата на его должность обнародуют в течение двух недель.
Василий Мокан представлял правительство в парламенте с апреля 2020 года.
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Виталий Кент
показати весь коментар29.04.2021 15:22 Відповісти Мені подобається 0
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