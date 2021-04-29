Представитель Кабмина в Раде уволился

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде и нардеп Василий Мокан написал заявление об увольнении с должности по собственному желанию.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня написал заявление об увольнении с должности постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде по собственному желанию. С премьер-министром такой шаг взаимно согласован. Благодарен ему и всему составу правительства за насыщенные 13,5 месяцев работы", – написал он.

В пресс-службе Кабмина также поблагодарили Мокана за совместную работу и сообщили, что имя нового кандидата на его должность обнародуют в течение двух недель.

Василий Мокан представлял правительство в парламенте с апреля 2020 года.