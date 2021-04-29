"Укргазбанк" сменил главу набсовета

Акционеры государственного "Укргазбанка" на собрании 23 апреля прекратили полномочия главы набсовета банка Шреника Давды и назначил на его место Теймура Багирова.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), Багиров будет исполнять обязанности главы набсовета, независимого члена набсовета до 18 апреля 2022 года, передает Интерфакс-Украина.

С 2015 года Багиров работал независимым членом набсовета "Укргазбанка", а также в течение последних пяти лет занимал должности главы набсовета СК "Уника" и СК "Уника Життя", члена набсовета польских AXA Ubezpieczienia Towarzystwo Ubezpieczien i Reasekuracji и AXA Zycie Towarzystwo Ubezpieczien.

Акционеры также переизбрали главу и ревизионной комиссии "Укргазбанка" Андрея Гурманчука и членов комиссии Ирину Гарбаренко и Юрия Лихоту сроком на три года.

Как сообщалось, государственный "Укргазбанк" с ноября 2020 года возглавляет Андрей Кравец. С 17 июля 2020 года Андрей Кравец был исполняющим обязанности председателя правления банка после того, как его глава Кирилл Шевченко был назначен главой Нацбанка Украины (НБУ).

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,94% акций финучреждения.

Согласно данным Национального банка Украины, на 1 марта 2021 года "Укргазбанк" по размеру общих активов (149,52 млрд грн) занимал 4-е место среди 73 действовавших в стране банков.