Рада рассмотрит вопрос отставки Степанова после праздников, – Разумков

Вопрос увольнения министра здравоохранения Максима Степанова, которое инициировали 150 народных депутатов, может быть рассмотрен Верховной Радой не ранее 18 мая, когда парламент вернется в режим пленарных заседаний.

Об этом на брифинге заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает Интерфакс-Украина.

"Мы понимаем, что сейчас идет Пасха, потом у нас 9 мая, и я не уверен, что все народные депутаты будут находиться в Киеве, скорее всего, они поедут работать в округа. Главное, чтобы работали в округах, которые находятся на территории государства. И я не уверен, что коллеги будут пытаться созвать внеочередное пленарное заседание в этот период. Скорее всего, это состоится после того, как мы возвратимся к пленарным заседаниям Верховной Рады 18-го, если не ошибаюсь", – сказал Разумков.

Он напомнил, что народные депутаты предлагают рассмотреть проект постановления с обращением к правительству, чтобы оно внесло представление на увольнение министра.

"Я думаю, что Верховная Рада самостоятельно должна определяться о назначении (увольнении) министров", – подчеркнул Разумков.

В свою очередь лидер "Слуги народа" Давид Арахамия сообщил, что фракция обсудит вопрос увольнения Степанова в мае.

"У нас будет обсуждение этого вопроса где-то в десятых числах мая", – сказал депутат, отвечая на вопрос, поддержит ли фракция отставку министра.

По словам народного депутата, он "относится к кандидатуре Степанова позитивно", в то же время Арахамия подчеркнул: "Учитывая серию провальных обещаний по плану вакцинации... должны быть приняты какие-то решения".

"Возможно, это будет просто предупреждение. Я не знаю, насколько фатальным оно может быть", – отметил Арахамия.

Лидер фракции также рассказал, что на должность министра здравоохранения рассматриваются "некоторые кандидатуры", в том числе главный санитарный врач Виктор Ляшко. Фамилии возможных кандидатов лидер фракции назвать отказался.

Глава фракции также спрогнозировал несколько кадровых ротаций в Кабинете министров.

Как сообщалось, ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что речь о рассмотрении Кабинетом министров и Верховной Радой вопроса отставки министра здравоохранения Максима Степанова сейчас не идет.