Количество спутников SpaceX для системы глобального интернета превысило 1500 штук

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в четверг, 29 апреля, успешно вывела на низкую околоземную орбиту очередную партию из 60 мини-спутников, предназначенных для развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как передает БизнесЦензор, об этом компания-разработчик SpaceX сообщила в Twitter.

"Вывод спутников Starlink подтвержден", – сказано в сообщении.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида). Примерно через 1 час 5 минут после старта ракеты группа спутников Starlink была выведена на заданную орбиту.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая использовалась для запуска в седьмой раз, через 8 минут 37 секунды после запуска совершила управляемую вертикальную посадку на автоматическую плавучую платформу Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике примерно в 630 км от космодрома на мысе Канаверал.

Кроме того, специальные спасательные морские суда должны были выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/xiqbY1Bviw — SpaceX (@SpaceX) April 29, 2021

Это уже 25-й вывод на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink, отмечает Интерфакс-Украина. С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX состоит уже из 1503 космических аппаратов.

Компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 7 апреля.

Как сообщалось, ранее СЕО и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что тестирование спутникового интернета от компании Starlink начнется в Европе в 2021 году.

Ранее SpaceX начала тестирование сервиса на севере США и юге Канады, где у него лучшее спутниковое покрытие. Абонплата за услугу составит $99 в месяц плюс $499 за комплект оборудования для подключения к спутникам Starlink.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.