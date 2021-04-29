ГБР провело обыски на предприятиях Порошенко и Гладковского (обновлено)

Государственное бюро расследований провело обыски на ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" и подразделениях ПАО "АК "Богдан Моторс".

Как сообщает пресс-служба ГБР, следственные действия проводились в рамках уголовного производства по фактам закупки Министерством обороны военной техники, оборудования и услуг ненадлежащего качества и по завышенным ценам.

По данным следствия, данные предприятия в течение 2015-19 годов заключили с Минобороны контракты на поставку в ВС Украины военных автомобилей, оборудования и услуг по обслуживанию агрегатов военных кораблей.

В частности, речь идет о закупке более 300 медицинских автомобилей "Богдан 2251", более 800 автомобилей повышенной проходимости "Богдан (МАЗ) 63172", а также о проведении ремонтно-модернизационных работ на фрегате "Гетман Сагайдачный", закупке малых бронированных артиллерийских катеров "Гюрза-М", "Кентавр" и других.

"В ходе досудебного следствия изучаются обстоятельства относительно превышения власти должностными лицами Министерства обороны, которое связано с безосновательным завышением стоимости товаров и услуг и поставки в подразделения ВСУ в особый период некачественной продукции, не соответствующей требованиям государственных стандартов", – сказано в сообщении ГБР.

В ведомстве уточнили, что обыски на предприятиях были связаны с предоставлением субъектами хозяйствования необходимой документации.

В свою очередь в пресс-службе завода "Кузня на Рыбальском" назвали проведение обысков давлением на предприятия с целью доведения предприятия до банкротства и срыва выполнения его контрактных обязательств перед украинской армией.

"ГБР уже не один год терроризирует завод, и хорошо знает, что не было ни одного случая, когда "Кузня" не предоставила бы имеющиеся документы по их требованию. Следовательно, никакой юридической необходимости в обыске не было", – сказано в заявлении.

В компании подчеркивают, что при проведении обысков следователи вышли за границу постановления суда и незаконно изымали документы, которые не были определены решением судьи в рамках уголовного дела против должностных лиц Министерства обороны о закупке трех бронированных десантно-штурмовых катеров "Кентавр ЛК", "Станислав" и "Малин".

"Эти катера – пилотные проекты, поэтому изменения в тактико-техническое задание на их изготовление является в таком случае является естественными и неизбежными. Их определяет заказчик, в данном случае Министерство обороны, а завод – обязан учитывать", – заявляют на предприятии, отмечая, что эти катера стоят вдвое дешевле зарубежных аналогов, а их готовность составляет около 90%.

Читайте также: Госбюро расследований проводит обыск в банке Порошенко

Напомним, до середины ноября 2018 года основным акционером ЧАО с пакетом в 73,9067% акций приватизированного в 1995 году судозавода выступало ПАО ЗНКИФ "Прайм Эссетс Капитал" (ранее – "Фонд "Петра Порошенко"), в котором были сконцентрированы активы президента. Вторым по величине акционером с пакетом в 20,1280% акций выступал ПАО "ЗНКИФ "ВИК", сконцентрировавший активы народного депутата Игоря Кононенко.

В сентябре 2018 года группа "ТАС" Сергея Тигипко сообщила о предварительной договоренности о покупке судозавода, 15 ноября корпоративные инвестфонды "Прайм Эссетс Капитал" и "ВИК" сообщили о подписании с кипрской Еwins Ltd пакета документов о продаже "Кузни на Рыбальском". Стоимость 73,96% акций ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском", принадлежавших инвестфонду "Прайм Эссетс Кэпитал" Петра Порошенко, по договору купли-продажи с компанией Ewins Limited Сергея Тигипко от 15 ноября 2018 года составила $235,79 млн.

В 2016 году правительство Украины предоставило ПАО "Ленкузня" право на осуществление экспорта товаров военного назначения собственного производства и импорта товаров военного назначения в интересах собственного производства сроком до 1 июня 2018 года, в 2017 году с учетом переименования предприятия в ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" его полномочия спецэкспортера продлены сроком до 1 января 2021 года.

АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" объединяет автобусно-троллейбусный завод в Луцке и завод легковых авто в Черкассах. Совладельцем "Богдан Моторс" ранее был экс-президент Петр Порошенко, сечас компания принадлежит семье его бизнес-партнера Олега Гладковского (Свинарчука), бывшего первого заместителя секретаря СНБО.