"Укрэнерго" отчиталось об убытке на 27,5 миллиарда

ЧАО "НЭК "Укрэнерго" в 2020 году получило 27,5 млрд грн чистого убытка против 1,86 млрд грн чистой прибыли за 2019 год.

Об этом говорится в отчете компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, чистый доход компании в прошлом году возрос в 2,2 раза (на 31,92 млрд грн) – до 58,25 млрд грн. Валовой убыток составил 24,93 млрд грн против 6,05 млрд грн валовой прибыли в 2019 году.

Ранее в "Укрэнерго" неоднократно отмечали, что основная деятельность оператора по передаче и диспетчеризации в 2020 году является прибыльной, тогда как убытки связаны с возложенными на компанию специальными обязательствами по населению и покрытию "зеленого" тарифа перед ГП "Гарантированный покупатель", расходы по которым полностью не покрываются устанавливаемым тарифом.

Как сообщалось, Министерство финансов утвердило финансовый план НЭК "Укренерго" на 2021 год с чистой прибылью в 171,4 млн грн.

Напомним, "Укрэнерго" в 2019 году сократило чистую прибыль на 28,4% (на 738,63 млн грн) по сравнению с 2018 годом – до 1,86 млрд грн. Чистый доход возрос в 4,4 раза (на 20,28 млрд грн) – до 26,33 млрд грн, валовая прибыль – вдвое (на 3,13 млрд грн), до 6,24 млрд грн, EBIDTA – на 20,4% (на 689,44 млн грн), до 4,06 млрд грн.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК принадлежит государству в лице Министерства финансов.