Суд отстранил президента Академии аграрных наук из-за дела о взятке

Киевский апелляционный суд по ходатайству Главного следственного управления Нацполиции принял решение отстранить от должности руководителя Национальной академии аграрных наук Украины (НААН).

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, соответствующее решение суд принял в среду, 28 апреля.

Руководитель НААН подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды в крупном размере).

По данным следствия, директор содействие в назначении на должность руководителя одного из государственных предприятий, входящих в структуру НААН Украины. В свою очередь новоназначенный руководитель должен был не препятствовать заключению договоров о совместной деятельности между государственным предприятием и конкретно определенными субъектами хозяйственной деятельности.

Также правоохранители установили, что подозреваемый способствовал зачислению этого же лица в список претендентов на замещение вакансий академиков и дальнейшей передачи соответствующих материалов на рассмотрение Президиума НААН. За свою помощь фигурант получил "благодарность" - элитный внедорожник.

Как сообщалось, СБУ задержала президента Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) по делу о получении взятки в виде внедорожника в декабре 2020 года.

Согласно данным на сайте НААН, ее президентом является Ярослав Гадзало.

В январе 2020 года детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили президенту Национальной академии аграрных наук и еще четырем высокопоставленным должностным лицам НААН о подозрении в причастности к незаконному отчуждению принадлежавших академии 15 га особо ценных земель. Среди подозреваемых по этому делу также был президент НААН Ярослав Гадзало (на время совершения преступления - вице-президент).

По данным следствия, в течение 2013-2014 годов должностные лица НААН инициировали принятие ряда решений, в результате которых более 15 га государственных земель незаконно перешли в частную собственность. Речь идет о 138 участках в пригороде Киева (село Гатное), которые имели статус особо ценной земли и должны были использоваться исключительно в исследовательских целях.