Рада изменит процедуру обжалования условий тендеров

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в закон "О публичных закупках" и другие законы для усовершенствования системы обжалования публичных закупок.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5309 в первом чтении проголосовал 241 народный депутат.

Согласно пояснительной записке, документом предлагается усовершенствовать вопросы обжалования процедур закупки, в том числе, в части субъектов обжалования, согласовать их с положениями закона "Об Антимонопольном комитете", а также уточнить некоторые положения в части обеспечения функционирования электронного каталога, включить лизинг в перечень услуг, на которые распространяется действие закона, уточнения сроков обнародования информации о закупке при проведении упрощенной закупки и тому подобное.

В частности, предполагается введение подачи жалоб на проведение процедур закупок в электронной форме путем заполнения унифицированных форм.

Кроме того, законопроект предусматривает, что в случае обжалования тендерной документации субъект обжалования обязан предоставлять доказательства наличия нарушенных прав и охраняемых законом интересов с целью ограничить злоупотребления участниками правом на обжалование .

Кроме того, предусматривается повышение прозрачности процесса обжалования, в частности благодаря публичности запросов органа обжалования и ответов на них. Вместе с тем, в случае нарушения субъектом обжалования, заказчиком сроков и порядка предоставления информации, такая информация может быть не учтена органом обжалования при рассмотрении жалобы.

Кроме того, изменениями в закон "О предотвращении коррупции" к числу должностных лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение, отнесены уполномоченные по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок.