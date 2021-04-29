Полтысячи клиентов "Ивано-Франковскгаза" заказали реконструкцию газовых сетей

С начала 2021 года 515 клиентов "Ивано-Франковскгаза" осуществили реконструкцию системы газоснабжения.

Как сообщает пресс-служба компании, чаще всего потребители обращаются по вопросам замены газового оборудования.

При этом клиенту нужно только один раз обратиться в "104.ua Клиентское пространство" с заявлением на реконструкцию, предоставить пакет документов и ждать, пока специалисты выполнят все работы.

"В соответствии с действующим законодательством, подрядные организации, имеющие лицензию, по всему спектру работ предусмотренных реконструкцией, могут выполнять только проектирование и строительно-монтажные работы. В свою очередь, АО "Ивано-Франковскгаз" предоставляет комплексную услугу по реконструкции: от технических условий, помощи в выборе оборудования до пуска газа. Это позволяет значительно сэкономить время и средства клиента. Ведь не нужно самостоятельно контролировать все процессы реконструкции, подавать дополнительно заявления, после раздельного выполнения этапов работ", – отметил директор по капитальному строительству АО "Ивано-Франковскгаз" Александр Мандрык.

Реконструкция системы газоснабжения – это комплекс работ, который выполняет газораспределительная компания "Ивано-Франковскгаз", если клиенту нужно изменить местоположение газового счетчика, котла, колонки, заменить оборудование на более мощное, или установить дополнительные газовые приборы или изменить расположение газовых сетей.

Реконструкция предусматривает несколько этапов: изготовление технических условий, изготовление проектного решения, прекращение газоснабжения (поскольку происходит вмешательство в газовую сеть, которая функционирует). Далее происходят строительно-монтажные работы (демонтаж/монтаж сети), проверка на прочность, герметичность нового газопровода, прием в эксплуатацию и пуск газа в газовые приборы.

В компании подчеркивают, что потребители должны осуществлять замену газового оборудования исключительно с помощью лицензированных специалистов – самовольное вмешательство в систему газоснабжения запрещено законом.

Для того, чтобы провести реконструкцию, необходимо обратиться в ближайшее "104.ua Клиентское пространство". Каждого клиента сопровождает персональный менеджер, который поможет подобрать энергоэффективное оборудование, которое позволит сэкономить до 30% газа при потреблении. Кроме того, клиент в телефонном режиме всегда может получить информацию о состоянии выполнения работ по его проекту.