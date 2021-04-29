Криклий предложил направить акциз от авиатоплива на ремонт аэропортов

Министерство инфраструктуры предлагает направить акциз с авиатоплива в спецфонд, из которого будут финансировать восстановление аэропортов Украины.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время рабочей встречи с представителями ЕБРР и консультантами компании Ernst&Young, передает пресс-служба министерства.

"Создание специального государственного аэропортового фонда будет не только способствовать модернизации аэропортовой инфраструктуры, но и формированию четких механизмов предоставления государственной поддержки для проектов ГЧП", – отметил Криклий.

По его словам, предполагается, что источником наполнения аэропортового фонда будет, в первую очередь, акциз на авиатопливо, что, по предварительным оценкам, позволит ежегодно восстанавливать по два региональных аэропорта.

Во время совещания консультанты Ernst&Young представили подходы к развитию аэропортовой инфраструктуры, которые будут заложены в основу концепции аэропортового фонда. Стороны также обсудили текущие вопросы и следующие шаги по созданию вышеупомянутого фонда.

В Мининфраструктуры напомнили, что сейчас акциз на топливо не взимается с авиакомпаний, которые заправляются в Европе. В результате это усиливает преимущество европейских авиаперевозчиков по сравнению с украинскими авиакомпаниями, которые вынуждены покупать топливо в украинских аэропортах по более высокой цене.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что Кабинет министров разработает законопроект о введении нулевой ставки НДС на внутренние авиационные перевозки с целью удешевления авиабилетов. Отменить НДС на билеты для внутренних авиарейсов требовали крупнейшие авиакомпании МАУ и SkyUp.