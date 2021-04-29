Зеленский подписал закон о возобновлении большой приватизации

Президент Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации.

Как сообщает пресс-служба главы государства, закон позволяет начать подготовку и проведение большой приватизации на аукционах, которые были приостановлены из-за ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19 с марта 2020 года.

При этом документ предусматривает, что в период действия карантина не проводятся аукционы со снижением стартовой цены, аукционы по методу изучения ценовых предложений, а также приватизация путем выкупа объектов большой приватизации.

Государственное имущество разрешается продавать только на аукционе с условиями, когда торги выигрывает покупатель, который предложил наивысшую цену и взял на себя обязательства выполнить условия продажи.

"Несмотря на коронакризис, неизменной остается наша цель на приватизацию государственных предприятий, которые часто управляются крайне неэффективно и являются рассадниками коррупции. Более того, чтобы обеспечить быстрое восстановление экономики после пандемии и роста благосостояния наших граждан, мы должны улучшать бизнес-климат и создавать благоприятные условия для привлечения в Украину инвестиций", – прокомментировал Зеленский подписание документа.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 30 марта.

Фонд государственного имущества планирует запустить первые аукционы для объектов большой приватизации во втором квартале 2021 года при условии принятия Верховной Радой закона о разблокировке приватизации.

Напомним, госбюджет на 2021 год предусматривает поступления от приватизации на сумму 12 млрд грн.