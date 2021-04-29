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Зеленский подписал закон о возобновлении большой приватизации

Зеленский подписал закон о возобновлении большой приватизации

Президент Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации.

Как сообщает пресс-служба главы государства, закон позволяет начать подготовку и проведение большой приватизации на аукционах, которые были приостановлены из-за ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19 с марта 2020 года.

При этом документ предусматривает, что в период действия карантина не проводятся аукционы со снижением стартовой цены, аукционы по методу изучения ценовых предложений, а также приватизация путем выкупа объектов большой приватизации.

Государственное имущество разрешается продавать только на аукционе с условиями, когда торги выигрывает покупатель, который предложил наивысшую цену и взял на себя обязательства выполнить условия продажи.

"Несмотря на коронакризис, неизменной остается наша цель на приватизацию государственных предприятий, которые часто управляются крайне неэффективно и являются рассадниками коррупции. Более того, чтобы обеспечить быстрое восстановление экономики после пандемии и роста благосостояния наших граждан, мы должны улучшать бизнес-климат и создавать благоприятные условия для привлечения в Украину инвестиций", – прокомментировал Зеленский подписание документа.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 30 марта.

Фонд государственного имущества планирует запустить первые аукционы для объектов большой приватизации во втором квартале 2021 года при условии принятия Верховной Радой закона о разблокировке приватизации.

Напомним, госбюджет на 2021 год предусматривает поступления от приватизации на сумму 12 млрд грн.

Автор: 

закон (1481) Зеленський Володимир (2508) приватизація (1347)


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Топ коментарі
+4
Шо, так остро бабосиков не хватает? Решение простое - продать Украину уголовникам.
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29.04.2021 17:38
+4
Тільки ЗРАДНИКИ продають останнє під час ВІЙНИ!!! - ГАНЬБА!!!
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29.04.2021 20:01
+3
Ніякий карантин не завадить великій прихватизації. Ще й дерибан землі попереду.
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29.04.2021 19:17
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Шо, так остро бабосиков не хватает? Решение простое - продать Украину уголовникам.
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29.04.2021 17:38 Відповісти
Ніякий карантин не завадить великій прихватизації. Ще й дерибан землі попереду.
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29.04.2021 19:17 Відповісти
Тільки ЗРАДНИКИ продають останнє під час ВІЙНИ!!! - ГАНЬБА!!!
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29.04.2021 20:01 Відповісти
Иноплеменники же (гои), по учению талмуда, суть только человекообразные животные, созданные в честь евреев, дабы с большим приличием к святости Израиля служить ему рабами. Согласно с этим не только иноплеменнику (гою, акуму) ничего принадлежать не может, а, стало быть, первый встречный иудей вправе присвоить всё, что успеет захватить.

Грабеж продолжается...
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29.04.2021 20:10 Відповісти
Мошенники говорят, что гос. предприятия это рассадники коррупции и поэтому их надо продать. А пост президента, места депутатов, суды и т.п. это тоже рассадники коррупции. Может все это тоже распродать? Во многих странах запада гос предприятий больше чем у нас. Например во Франции.
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29.04.2021 20:28 Відповісти
Да вони й так регулярно продаются й розпродаються на кожному "аукцЫоне", на кожних виборах.
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30.04.2021 09:49 Відповісти
управляются крайне неэффективно и являются рассадниками коррупцииИсточник: https://biz.censor.net/n3262862 Два батальона добровольцев,и любая коррупция #дохнет.
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30.04.2021 00:00 Відповісти
Продадуть кримський канал мордвинам?
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30.04.2021 08:57 Відповісти
Скоро "Зєлєнскій" буде нецензурним словом...
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30.04.2021 11:19 Відповісти
Ну просто аукцион неслыханой щедрости проводит гарант прав и свобод граждан в том числе и эконномических- господин , а скорее всего вовсе не господин Зеленский вместе со своими подельниками в ВР, кумовями и друзьями -олигархами в том числе иностранными по экспроприации народных ценностей,-активов во время чумы, которую они сами и организовали, распродавая себе любимым активы государства,- капитал принадлежащий народу когда собственник - народ юридически, теоретически и практически мог нанимать и менять менеджмент в стране начиная от чиновников у власти и заканчивая руководством предприятия и тем самы влиять на свое и страны благосостояние в том числе получать дивиденды в виде налогов, а если налоги вороются как сейчас то и получать на прямую.Ну правильно "заработав" под благими намерениями, как на строительстве жилья для многолетных, чернобыльцев, когда выделяют из бюджета 20 млрд.грн., а по факту получают по 5 квартир начальники полиции на Печерске, а Алеров и Микитась - дурачки отвечают вместо Татарова,- подчиненного гаранта, на дерьмовых дорогах и строительные бригады резко нашлись в отличии, когда надо кислород подвести в больницах, газе, так званом рынке э/э страна переплачивает 2 миллрд. $ в год, не говоря уже на % по долгам государства, где спрятана игла коррупции , банкротство и не состоятельность экономики государства,когда в отсутствии девальвации министр финансов этакий франт в костюмчике с белым воротником- гуру финансист по обыкновенному договорняку на монопольном рынке с 20 банками и руководством НБУ и при политической поддержке власти и МВФ, который дает кредит не на развитие финансовой системы, а на поддержание курса грн в условиях дифицитного торгового баланса для зарабатывания на высоких % финансовой пирамиды под названием ОВГЗ , отмывая 5-6 миилрд $, на перерасходе бюджета на фоне средней 15% ставке в отсутствии девальвации при 2% $ инфляции и ставке 1,5- 2% депозита в Украине,тем самым финансируя велике крадивництво и гробя экономику подымая кредиты выше 15 %, а когда экономика не растет под давлением коррупции и высокой % ставкой, как раз время объвить прихватизацию и открыть рынок Земли, только не для народа, а для себя, вместо того, что бы создавать инвест условия для инвесторов и строить в том числе дороги не обкрадывая бюджет, ведь у населения есть достаточно денег под 2%, что бы они могло инвестировать в теже дороги , зарабатывая 5%, но нет надо у народа все отобрать , выдурить,включая сбережения, активы, Землю , что бы не чиновники нанимались на службу народу, а народ нанимался к бывшей власти и олигархам работать на бывших своих активах в качестве безправных рабов за нищенскую зарплату, а они были хозяевами страны без единог выстрела с помощью коррупции и % по кредитам. Такая политика коррупции и прихватизации народных активов властью и олигархами (грабь, убивай, веселись) приводит только к отсталости страны, но им это и надо , что выкачать все до послелнего товар-деньги-товар, а потом сдадут страну, как Крым и Донбасс продав все активы захвтчику и свалят с огромными деньгами в любую страну.Навернре в этом счастье Брат, а не в правде.
Грабь, убивай, веселись.
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30.04.2021 15:43 Відповісти

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