Зеленский подписал закон о возобновлении выплат больничных

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменения в статью 22 закона "Об общеобязательном государственном социальном страховании" о социальной защите в случае наступления временной нетрудоспособности".

Документ возвращает гражданам право на получение помощи из Фонда социального страхования в период временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве (так называемых больничных), сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 13 апреля с целью устранения допущенной в декабре 2020 года ошибки при внесении изменений в закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании".

В частности, в текст закона внесли норму, согласно которой пособие по временной нетрудоспособности будет предоставляться застрахованному лицу только в случае временной нетрудоспособности на период реабилитации вследствие болезни или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве. Таким образом, с 30 июня 2021 года около 2,5 миллиона получателей пособия по временной нетрудоспособности были лишены такого права.

Для решения этой проблемы устанавливается, что пособие предоставляется застрахованному лицу как в случае временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, так и на период реабилитации.