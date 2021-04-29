Сеть супермаркетов "Сильпо" увеличила товарооборот на 12% (обновлено)

ООО "Сильпо-Фуд", входящее в торгово-промышленную группу (ТПГ) Fozzy Group (Киев) и развивающее в Украине сеть продуктовых супермаркетов "Сильпо", по итогам 2020 года увеличило товарооборот на 12,2% по сравнению с 2019 годом – до 49,7 млрд грн.

Согласно годовому отчету об управлении "Сильпо-Фуд" по итогам 2020 года, доход компании составил 64,4 млрд грн. Долгосрочные обязательства составили 12,3 млрд грн, текущие – 19,1 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

По состоянию на конец 2020 года сеть "Сильпо" вместе с деликатес-маркетами Le Silpo насчитывала 276 супермаркетов общей площадью 399,5 тыс. кв. м. Из них 23 супермаркета "Сильпо" открыто в 2020 году.

Согласно отчету, в 2021 году компания планирует расширить сеть супермаркетов на 18 объектов – до 294 магазинов, а к 2024 году увеличить их количество на 30% – до 360.

ООО "Сильпо-Фуд" создано в начале августа 2016 года.

Согласно информации в Едином госреестре, учредителем ООО является ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Ритейл Капитал" (100%, Киев), конечным бенефициаром выступает Владимир Костельман.

Уставный капитал ООО "Сильпо-Фуд" составляет 13 млрд грн.

Fozzy Group – один из крупнейших украинских ритейлеров почти с более чем 690 торговыми точками на всей территории страны. Компания развивает торговые сети различных форматов: супермаркеты "Сильпо", оптовые гипермаркеты Fozzy Cash & Carry, магазины у дома "Фора", дискаунтеры Thrash!, фармацевтические супермаркеты "Била ромашка", магазины персональной электроники Ringoo.