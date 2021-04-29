Рада отменила отправку "писем счастья" водителям после оплаты штрафа

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5058 во втором чтении с поправками проголосовали 305 народных депутатов.

Законом отменяется необходимость отправки на почтовый адрес нарушителя выполненных постановлений об административных правонарушениях (то есть по которым уже уплачен штраф). При этом, согласно внесенным ко второму чтению поправкам, нарушитель по своему желанию может запросить письменное постановление о штрафе после его уплаты.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, речь идет в первую очередь о штрафах за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

Авторы документа отмечают, что для нарушителей, которые платят штраф в первые 10 дней действует 50% скидка. Поэтому абсолютное большинство автолюбителей не дожидаясь письменного уведомсления оплачивают штрафы в личном кабинете водителя МВД или используют различные электронные сервисы для оплаты штрафа в первые дни.

В то же время сейчас, независимо от погашения штрафа, письменное уведомление обязательно направляется на почтовый адрес нарушителя. Таким образом, автолюбители после оплаты штрафа и выполнения соответствующего постановления через некоторое время получают то же самое постановление снова. При этом в нем не указывается, что штраф по ней уже оплачен, поэтому некоторые граждане оплачивают его еще раз.

Кроме того, расходы только на печать и отправку административного постановления правонарушителю составляют 51,06 грн, а общие расходы Департамента патрульной полиции на печать и отправку постановлений о наложении административных взысканий, зафиксированных в автоматическом режиме в 2020 году, составили 60,4 млн грн. Таким образом, принятие законопроекта позволит сэкономить часть этих средств.