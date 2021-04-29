Зеленский подписал закон о возобновлении работы Минагрополитики

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в приложения №3 и №4 к закону Украины "О государственном бюджете на 2021 год" №1393-IX, который Верховная Рада приняла 15 апреля.

Как сообщает пресс-служба президента, в декабре 2020 года парламент назначил Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия, а Кабмин отменил свое решение о присоединении Минагрополитики к Министерству развития экономики и торговли.

Чтобы обеспечить финансирование министерства, закон, который подписал президент, вносит изменения в государственный бюджет на 2021 год и устанавливает расходы Минагрополитики в размере 6,8 млрд грн.

Соответственно уменьшаются расходы Минэкономики на 6,4 млрд грн и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов - на 434 млн грн.

Кроме того, от Минэкономики в пользу Минагрополитики перераспределяются объемы предоставления и возврата кредитов фермерским хозяйствам в сумме 50 млн грн.

"Такое перераспределение средств позволит обеспечить деятельность Министерства аграрной политики и продовольствия", - сказано в сообщении.

Кроме того, на 10 млн грн увеличены расходы Министерству культуры и информационной политики за счет уменьшения на соответствующую сумму расходов Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Также Кабинет министров за месяц со дня вступления в силу закона должен обеспечить передачу здания по адресу: улица Крещатик, 24, в Киеве Министерству аграрной политики и продовольствия Украины.