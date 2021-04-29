Рада одобрила новую редакцию закона о туризме

Верховная Рада приняла за основу проект изменений в закон "О туризме" и некоторые другие законодательные акты относительно основных принципов развития туризма.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4162 в первом чтении проголосовал 261 народный депутат.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроектом предлагается внести изменения в закон "О туризме", изложив его в новой редакции.

В частности, законопроектом определяются виды туризма (внутренний, въездной, выездной туризм), типы туристических пакетов ("свадебный туризм", "военный туризм", "гастрономический туризм", "медицинский туризм", "промышленный (индустриальный) туризм", "сентиментальный", "спортивный туризм", "шопинг туризм" и т.п.).

При этом законопроектом предусматривается введение Стратегии развития туризма, которая утверждается Кабинетом министров на среднесрочный период, а также создание Единого туристического реестра.

Кроме того, з законопроекте предусматривается создание исполнительными органами местного самоуправления в составе местных бюджетов местных фондов развития туризма за счет туристического сбора, целевых и других добровольных взносов предприятий, учреждений, организаций и граждан.

При этом законом предлагается установить обязательность страхования туристов, а также исключить туристическую деятельность из числа видов хозяйственной деятельности, которые подлежат лицензированию.