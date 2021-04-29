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Витренко раскритиковал договоренности "Нафтогаза" с компанией Фирташа

Витренко раскритиковал договоренности

Заключение группой "Нафтогаз" контракта с компанией "ЙЕ Энергия" Дмитрия Фирташа о поставках газа для введения годовых контрактов на газ для населения происходило непрозрачно.

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" и экс-глава Минэнерго Юрий Витренко сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

"Фактически решения о ценообразовании в Украине в последнее время принимались путем непрозрачных переговоров между "Нафтогазом" и группой Фирташа. Фактически у нас "Нафтогаз" и группа Фирташа определяли, какие будут цены на газ", – заявил Витренко.

По его словам, в условиях деолигархизации "Нафтогаз" не должен за закрытыми дверями достигать непрозрачных договоренностей с группой Фирташа на огромные объемы газа и суммы.

Новый глава правления "Нафтогаза" уточнил, что будучи исполняющим обязанности министра энергетики не знал условий этих договоренностей.

"Мы в Министерстве энергетики выступали за другой подход. И тот факт, что правительство назначило меня возглавлять "Нафтогаз", можно рассматривать как поддержку именно такого подхода – более прозрачного, более рыночного, но такого, который приводит к защите интересов потребителей, к тому, чтобы не было непрозрачных надстроек, посредников, которые определяют цену газа для населения", – подчеркнул Витренко.

По его мнению, для развития нормального рынка газ, который добывает компания "Укргаздобыча", должен на прозрачных условиях попадать на рынок.

"И должен быть равный доступ к этому газу всех участников рынка. И, таким образом, эта прозрачность, эффективность, конкуренция должны приводить к более низким ценам", – добавил глава правления "Нафтогаза" и экс-глава Минэнерго.

Читайте также: Поставщики газа обнародовали годовые тарифы для населения

Как сообщалось, в марте НАК "Нафтогаз Украины" и ООО " ЙЕ Энергия" Дмитрия Фирташа подписали договор о поставках газа в рамках введения годового тарифа для бытовых потребителей.

Хотя перед этим Кабмин по предложению и.о. министра энергетики Юрия Витренко поручил подготовить проект постановления, согласно которому государственная "Укргаздобыча" уже в марте 2021 года должна начать реализацию газа собственной добычи поставщикам природного газа и производителям тепловой энергии для нужд бытовых потребителей по фиксированной цене на срок с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022 года в объемах, которые необходимы для удовлетворения потребностей этих потребителей.

Кроме того, Витренко предложил обязать "Укргаздобчу" продавать 100% газа собственной добычи с апреля 2021 года всем потребителям природного газа на условиях не хуже, чем для группы "Нафтогаз".

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
газ (7924) Нафтогаз (3310) Фірташ Дмитро (619) Тарифи на газ (713)


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То тепер ціни на газ Нафтогазу стануть такими, як в Житомирі і Луганській області - отакі ринкові, що вище 13 грн?
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29.04.2021 18:40 Відповісти
тайка, а ты чего за кобелева ман-ду рвешь?
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30.04.2021 07:06 Відповісти
Ну, ты ж свою кормилицу-жопу уже на немецкий крест порвал и ничего😀
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30.04.2021 08:59 Відповісти
Ребяты! Там вор у вора дубинку украл. Нам предлагаетцца "обсуждать" кто из воров более прогрессивный...
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30.04.2021 07:46 Відповісти
Сколько судов выиграл Зе у оккупантов? Ответ - нисколько.
Сколько новых уголовных дел открыл Зе против оккупантов? Ответ - ни одного.
Сколько похерил открытых дел? Ответ - все
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30.04.2021 10:57 Відповісти
Твоя попытка срубить денег - неудачная. Санкции СНБО, инициированные президентом, поддерживает вся Украина . А суды в процессе, независимом процессе, но подконтрольном Украине. И все будут выиграны, так как правда на нашей стороне
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30.04.2021 11:12 Відповісти
Есть одна беда: укоренившейся чисто украинская "традиция" не платить за использованный природный газ. Среди всего прочего выгодной "традиции" украинскому олигархату, чиновничеству, т.н. оптовых покупателей природного газа и прочим, прочим выгодополучателям. Это украинская разновидность «социального договора», - ЯКОБЫ социального и ЯКОБЫ договора, на самом деле СГОВОРА, - в котором не участвует население, - простой потребитель, - вернее участвует в качестве единственного добросовестного потребителя и плательщика за природный газ. Необходимо избавиться от этой укоренившейся "традиции" не платить за использованный ресурс.
Для ее преодоления необходимо, перефразируя известное Бенджамина Франклина: "В мире только две вещи неотвратимы: смерть и уплата налогов",- в Украине ТРИ вещи неотвратимы: смерть, плата за природный газ и уплата налогов! Как вам такой лозунг?
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30.04.2021 10:57 Відповісти
Чё-то я не совсем понял - т.е. переговоры между субьектами хозайствования про куплю-продажу должны происходить на площади, а сами переговоры транслироваться громкоговорителями?
И при чём тут Укргаздобыча к переговорам Нефтегаза с "ЙЕ Энергия" ???
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30.04.2021 11:03 Відповісти

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