Витренко раскритиковал договоренности "Нафтогаза" с компанией Фирташа
Заключение группой "Нафтогаз" контракта с компанией "ЙЕ Энергия" Дмитрия Фирташа о поставках газа для введения годовых контрактов на газ для населения происходило непрозрачно.
Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" и экс-глава Минэнерго Юрий Витренко сообщил в интервью Интерфакс-Украина.
"Фактически решения о ценообразовании в Украине в последнее время принимались путем непрозрачных переговоров между "Нафтогазом" и группой Фирташа. Фактически у нас "Нафтогаз" и группа Фирташа определяли, какие будут цены на газ", – заявил Витренко.
По его словам, в условиях деолигархизации "Нафтогаз" не должен за закрытыми дверями достигать непрозрачных договоренностей с группой Фирташа на огромные объемы газа и суммы.
Новый глава правления "Нафтогаза" уточнил, что будучи исполняющим обязанности министра энергетики не знал условий этих договоренностей.
"Мы в Министерстве энергетики выступали за другой подход. И тот факт, что правительство назначило меня возглавлять "Нафтогаз", можно рассматривать как поддержку именно такого подхода – более прозрачного, более рыночного, но такого, который приводит к защите интересов потребителей, к тому, чтобы не было непрозрачных надстроек, посредников, которые определяют цену газа для населения", – подчеркнул Витренко.
По его мнению, для развития нормального рынка газ, который добывает компания "Укргаздобыча", должен на прозрачных условиях попадать на рынок.
"И должен быть равный доступ к этому газу всех участников рынка. И, таким образом, эта прозрачность, эффективность, конкуренция должны приводить к более низким ценам", – добавил глава правления "Нафтогаза" и экс-глава Минэнерго.
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Как сообщалось, в марте НАК "Нафтогаз Украины" и ООО " ЙЕ Энергия" Дмитрия Фирташа подписали договор о поставках газа в рамках введения годового тарифа для бытовых потребителей.
Хотя перед этим Кабмин по предложению и.о. министра энергетики Юрия Витренко поручил подготовить проект постановления, согласно которому государственная "Укргаздобыча" уже в марте 2021 года должна начать реализацию газа собственной добычи поставщикам природного газа и производителям тепловой энергии для нужд бытовых потребителей по фиксированной цене на срок с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022 года в объемах, которые необходимы для удовлетворения потребностей этих потребителей.
Кроме того, Витренко предложил обязать "Укргаздобчу" продавать 100% газа собственной добычи с апреля 2021 года всем потребителям природного газа на условиях не хуже, чем для группы "Нафтогаз".
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Сколько новых уголовных дел открыл Зе против оккупантов? Ответ - ни одного.
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Для ее преодоления необходимо, перефразируя известное Бенджамина Франклина: "В мире только две вещи неотвратимы: смерть и уплата налогов",- в Украине ТРИ вещи неотвратимы: смерть, плата за природный газ и уплата налогов! Как вам такой лозунг?
И при чём тут Укргаздобыча к переговорам Нефтегаза с "ЙЕ Энергия" ???