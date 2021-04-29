Рада разрешила физлицам заниматься гостиничным бизнесом
Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в закон "О туризме" относительно расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2673 во втором чтении проголосовало 256 народных депутатов.
Согласно пояснительной записке к документу, по действующим нормам закона "О туризме" физлица-предприниматели не могут заниматься предоставлением гостиничных услуг.
Для устранения этого недостатка законопроектом предложено изложить в новой редакции понятия "гостиница", "гостиничная услуга", "аналогичные средства размещения", заменив, в частности, слово "предприятие" на "субъект хозяйствования", что расширит круг субъектов предоставления гостиничных услуг за счет включения физических лиц – предпринимателей.
Кроме того, предлагается предоставить право пользователю наравне с собственником подавать заявление об установлении объектам туристической инфраструктуры соответствующей категории.
В то же время ко второму чтению в законопроект были внесены изменения, которыми запрещается предоставлять услуги по временному размещению без наличия свидетельства об установлении соответствующей категории Гостуризма.
Закон также применяется при предоставлении гостиничного обслуживания в мотелях, домах отдыха, санаториях, пансионатах и других местах, предназначенных для размещения граждан.
После подписания закон вступает в силу с 1 января 2023 года и вводится в действие через три месяца
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