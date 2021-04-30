Нацсовет отказался переоформить спутниковую лицензию телеканала "Наш" Мураева

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещанию отказался переоформить лицензию телеканала "НАШ" на спутниковое вещание.

Как сообщает пресс служба регулятора, вопрос о переоформлении лицензии ООО "НАШ 365" рассматривался в связи введением компанией дополнительного спутникового ретранслятора.

"Заслушав объяснения директора компании, большинство членов Национального совета воздержались при голосовании, поскольку вопрос требует дополнительного изучения", – сказано в сообщении.

В частности, компания обратилась с заявлением о переоформлении, поскольку к спутниковому ретранслятору "AMOS-3" добавляется "ASTRA-4A".

"Но ввиду нарушения телеканалом законодательства Украины и принятых в его отношении санкций, члены регулятора обсудили наличие признаков манипуляции по выполнению компанией требований, которые были поставлены регулятором перед переоформлением лицензии", – отмечается в сообщении регулятора.

Член Нацсовета Максим Оноприенко озвучил материалы мониторинга телеканалов на спутнике "ASTRA-4". По его словам, 6 апреля на этом спутнике было размещено сообщение, что телеканал "НАШ" не вещает , но 14 апреля в 18:47 там появилось вещание под логотипом "Макси ТВ". Параллельные мониторинги двух программ с логотипами "НАШ" и "Макси ТВ" показали, что в эфире транслируется один и тот же продукт, почти в одно время, с задержкой 5-6 секунд.

"Мы будем делать более тщательный мониторинг обоих вещателей, но уже сейчас можно сказать, что это попытка ввести нас в заблуждение, потому что до принятия решения об этом переоформлении по двум спутникам одновременно, лицензиат делает аналогичную версию и транслирует ее с техническими параметрами ООО "Наша Прага", – резюмировал Оноприенко.

Во время голосования за переоформление лицензии семь из восьми членов Национального совета воздержались. Соответственно, решение о переоформлении лицензии на спутниковое вещание телеканала "НАШ" не было принято.

Ранее на заседании 28 апреля Национальный совет по результатам трех проверок применила к ООО "НАШ 365" две санкции в виде предупреждения и два штрафа на общую сумму более 200 тыс. грн за разжигание в эфире вражды и ненависти, а такде попуряризацию российского президента Путина.

Как сообщалось, в марте 2019 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании принял решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии на спутниковое вещание ООО "Наша Прага" (канал "Макси-ТВ", логотип "НАШ") на основании внеплановой проверки, которая установила, что вещатель не устранил нарушения, за которые ему ранее было объявлено предупреждение 6 декабря 2018 года.

Напомним, 7 ноября новый информационный телеканал "Наш" вышел в эфир на базе канала "Макси-ТВ (Maxxi TV)" (ООО "Наша Прага"). Его владельцем является отец народного депутата Евгения Мураева Владимир.