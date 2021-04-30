"Укрзализныця" начнет строительство стационарной подстанции на станции "Ковель"

На станции "Ковель" вскоре начнется строительство стационарной тяговой подстанции. Уже завершены проектные работы, в ближайшее время будет подписано соглашение на проведение госэкспертизы этого объекта.

Об этом сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

"Скоро дадим старт строительству стационарной тяговой подстанции "Ковель", которая впоследствии должна заменить здесь передвижную. Это важный объект стратегический грузовом направлении на почти 100-километровой участка Ковель-Изов-Госграница, который мы электрифицируем. Подстанция будет обеспечивать питание устройств контактной сети и других устройств объектов на станции", - отметил Юрик.

Он также сообщил, что согласно проекту электрификации направления, еще одна тяговая подстанция ​​будет построена на станции "Владимир-Волынский".

Электрификация направления Ковель-Изов-Госграница эксплуатационной длиной 94 км позволит выйти на новый уровень в экспортных грузовых перевозках. В частности, это позволит увеличить вес грузовых поездов с 4,6 до 5,5 тыс. тонн, повысить пропускную способность участка и сократить сроки доставки грузов. Также это позволит высвободить за счет электротяги 10 магистральных тепловозов, существенно уменьшит выбросы продуктов сгорания в атмосферу (12 тыс. тонн в год) и на 136,4 млн грн в год уменьшит эксплуатационные расходы.