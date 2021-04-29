Рада разрешила чиновникам не вносить в декларацию данные о покупке валюты

Верховная Рада приняла закон "О внесении дополнений в закон "О предотвращении коррупции" (относительно усовершенствования отдельных аспектов декларирования)".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5173 во втором чтении проголосовало 270 народных депутатов.

В частности, законом вводится нижний предел в 0,25 прожиточного минимума, ниже которого передача декларантом-чиновником в управление ценных бумаг акционерного общества - резидента Украины не осуществляется.

Кроме того, законом отменена необходимость включать в декларации как расходы и сделки операции по обмену валют. Также такие операции не требуют сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Также не будут включаться в декларации как объекты недвижимости помещения общественных приемных народного депутата, если они являются государственной коммунальной собственностью и находится в аренде или на ином праве пользования.

Из перечня лиц, в отношении которых проводится специальная проверка и полная проверка декларации исключены советники председателя Верховной Рады.

Также закон выводит из-под декларирования номера счетов, на которых учитываются некомпенсированные сбережения Сбербанка СССР, хотя сами суммы сбережений и в дальнейшем декларируются.

Как сообщалось, с 1 мая для получения субсидии нужно будет указывать данные о покупке наличной или бензналичной валюты, банковских металлов на сумму свыше 50 тыс. грн за последний год.