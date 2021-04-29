АМКУ предупредил телеканалы крупнейших олигархов из-за возможного сговора

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил крупнейшим медиагруппам Игоря Коломойского, Рината Ахметова, Виктора Пинчука и Дмитрия Фирташа обязательные к рассмотрению рекомендации воздержаться от синхронного безосновательного прекращения договоров с провайдерами.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, соответствующие рекомендации предоставлены компаниям холдингов "1+1 Media", "Медиа Группа Украина", StarLightMedia, Inter Media Group, которые от имени медиагрупп заключают договоры с провайдерами.

Согласно сообщению, Комитет начала получать информацию о практически одновременном предупреждении отдельных провайдеров так называемыми "медиагруппами", которые владеют наиболее рейтинговомы телеканалами, о расторжении договоров. При этом причины расторжения договоров не указываются.

В то же время указанные четыре медиагруппы контролируют основные телеканалы, которые пользуются наибольшей популярностью среди населения и являются основным "товаром" для провайдеров.

Таким образом, если договоры будут расторгнуты, то провайдеры, которые предоставляют своим абонентам услуги кабельного телевидения, не смогут включать эти телеканалы для своих абонентов.

"Поэтому провайдеры, которые имеют право на ретрансляцию программ телеканалов медиагрупп, могут иметь конкурентные преимущества перед другими провайдерами, которые такого права иметь не будут. Такие одновременные/подобные действия медиагрупп могут быть квалифицированы как антиконкурентные согласованные действия субъектов хозяйствования", – скзано в сообщении АМКУ.

Как писал БизнесЦензор, в начале апреля произошел конфликт между Lanet, кабельным провайдером интернета и телевидения, и четырьмя крупнейшими в стране медиагруппами, который закончился отказом медиагрупп от ретрансляции провайдером их контента.

Подробнее читайте в материале: Як олігархи реалізують монополію на інформацію