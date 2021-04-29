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Новини
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АМКУ предупредил телеканалы крупнейших олигархов из-за возможного сговора

АМКУ предупредил телеканалы крупнейших олигархов из-за возможного сговора

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил крупнейшим медиагруппам Игоря Коломойского, Рината Ахметова, Виктора Пинчука и Дмитрия Фирташа обязательные к рассмотрению рекомендации воздержаться от синхронного безосновательного прекращения договоров с провайдерами.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, соответствующие рекомендации предоставлены компаниям холдингов "1+1 Media", "Медиа Группа Украина", StarLightMedia, Inter Media Group, которые от имени медиагрупп заключают договоры с провайдерами.

Согласно сообщению, Комитет начала получать информацию о практически одновременном предупреждении отдельных провайдеров так называемыми "медиагруппами", которые владеют наиболее рейтинговомы телеканалами, о расторжении договоров. При этом причины расторжения договоров не указываются.

В то же время указанные четыре медиагруппы контролируют основные телеканалы, которые пользуются наибольшей популярностью среди населения и являются основным "товаром" для провайдеров.

Таким образом, если договоры будут расторгнуты, то провайдеры, которые предоставляют своим абонентам услуги кабельного телевидения, не смогут включать эти телеканалы для своих абонентов.

"Поэтому провайдеры, которые имеют право на ретрансляцию программ телеканалов медиагрупп, могут иметь конкурентные преимущества перед другими провайдерами, которые такого права иметь не будут. Такие одновременные/подобные действия медиагрупп могут быть квалифицированы как антиконкурентные согласованные действия субъектов хозяйствования", – скзано в сообщении АМКУ.

Как писал БизнесЦензор, в начале апреля произошел конфликт между Lanet, кабельным провайдером интернета и телевидения, и четырьмя крупнейшими в стране медиагруппами, который закончился отказом медиагрупп от ретрансляции провайдером их контента.

Подробнее читайте в материале: Як олігархи реалізують монополію на інформацію

Автор: 

Ахметов Рінат (1610) Коломойський Ігор (1772) Пінчук Віктор (211) Фірташ Дмитро (619) Антимонопольний комітет (1448) телебачення (404)


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Топ коментарі
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та по цимбалах.. два роки без тв і ніякого дискомфорту..
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30.04.2021 08:24
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А спутники?
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30.04.2021 07:17 Відповісти
Хотелось бы закрыть этот гнусный канал "НАШ"
Вскоре закроем.
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30.04.2021 08:15 Відповісти
та по цимбалах.. два роки без тв і ніякого дискомфорту..
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30.04.2021 08:24 Відповісти
Холодильник переміг?
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30.04.2021 13:44 Відповісти
не рівняй всих по собі.. повір, не всі вибирали клоуна..
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30.04.2021 17:01 Відповісти
Я бачу з почуттям гумору у тебе не дуже. Співчуваю...
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30.04.2021 17:06 Відповісти
не бачу нічого гуморного в твоєму коменті.. у всякому випадку, логіки - нуль.. ти пишеш про холодильник людині, яка не дивиться телевізор з часу приходу зе?.. людині, яка взагалі не хоче бачити всього того трешу, який розпочася з новорічної заяви блазня?..
то ж питання на уважність, - де зв'язок між мною і перемогою холодильника?.. який до речі, ніколи у мене, людини не з числа охлосу, не був останнім пристанком для мищей-суіцидників..
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30.04.2021 17:38 Відповісти
"Не з числа охлосу" та відсутність мишів-суїцидників - певно це мене повинно вразити. ))
Але не вражає.
І що, телевізор їснує тільки для перегляду новин, до речі яких повнісінько в і-неті?
Існує маса пізнавальних, розважальних, освітніх каналів. Інша справа якщо у вас немає можливості для їх перегляду.
І не варто шукати глибоку логіку в жартівливому зауваженні, а володіння почуттям гумору не вимагає вивчення філософських дисциплін. ))
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30.04.2021 18:20 Відповісти
во вже як.. то виявляється, що холодильник переміг тепер вже пізнавальні передачі.. і які, - цікаво знати.. ми ж, я так розумію, говоримо про канали українських олігархів.. і що ж там зараз цікавого на інтері, або г+г показують?. що я втратив?. розважальних сватів?. пізнавальну мосійчучку?. а може життя без реклам не гідне існування?..
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30.04.2021 18:51 Відповісти
Я забув, що ви телевізора не дивитеся. )) Але розмова йшла не виключно про вас.
І я хіба хоч словом згадав, що це канали "рідних" олігархів? Там дійсно контент ніякій.

А пізнавальних програм вистачає на їнших каналах, взяти хоча б пакет "Viasat". Але і окрім нього є що дивитися, було би бажання.
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30.04.2021 19:16 Відповісти
стаття саме про канали олігархів.. що ж стосовно чогось більш цікаваго і корисного - інтернет цим не обділений і навіть значно виграє.. а якщо ви до того ж не патріот "рускава міра", вчилист і не зациклені на "найбагатшем язикє", то світ стає набагато ширше і контент набагато цікавіший ніж, той що пропонується постсовковому люду.. таж картина, до речі, і в інтернеті..
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30.04.2021 22:41 Відповісти
Люди, пользуйтесь эфирным ТВ😁😁😁
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30.04.2021 08:49 Відповісти

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