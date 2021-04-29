Витренко предложил лишить Коломойского контроля над "Укртатнафтой"

Новый глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко предлагает рассмотреть объединение ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) с последующим получением контрольной доли в новой вертикально-интегрированной компании государством.

Об этом Витренко заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"С одной стороны, "Укрнафта" фактически добывает нефть, а перерабатывать в Украине ее может только Кременчугский НПЗ. С другой стороны Кременчугский НПЗ может в Украине взять большие объемы нефти только в "Укрнафте". С экономической точки зрения есть определенная экономическая целесообразность в так называемой вертикальной интеграции, когда есть интеграция между добычей и переработкой", – пояснил Витренко.

По его словам, действующая власть, включая президента страны, в отличие от прошлой, не приемлет управление и контроль над государственными активами со стороны олигархов.

"Так вот, возникает вопрос: а, возможно, государство должно объединить добычу и переработку в эту вертикальную интеграцию? Возможно, господин Коломойский (акционер обеих компаний, – ред.) удовлетворится статусом миноритарного акционера, и просто будет получать дивиденды от этой вертикальной интеграции, не влияя, не контролируя эти активы?", – отметил Витренко.

В этой связи глава "Нафтогаза" не исключил отказа от разделения активов ПАО "Укрнафта" между государством и миноритарными акционерами.

По его словам, изначально вариант разделения активов рассматривался для решения вопроса с налоговым долгом нефтедобывающей компании, когда акционеры заплатят за них и направят полученные средства на его погашение, но возникли сложности с их справедливой оценкой и множеством технических нюансов.

"Поэтому проблема с налоговым долгом была (в конце 2020 года, – ред.) решена другим, более реалистичный способом –это вариант с закупкой газа – и налоговый долг погашен. У "Укрнафты" сейчас нет долга. Возникает вопрос: а зачем тогда делать разделение активов, с этой точки зрения?", –отметил глава "Нафтогаза".

"Общий лейтмотив заключается в том, чтобы не уступать что-то господину Коломойскому, а наоборот занимать более жесткую позицию ко всем олигархам, в частности, к Коломойскому относительно той же "Укрнафты" и "Укртатнафты". И таким путем обеспечивать как экономическую эффективность работы активов, так и национальные интересы", – добавил Витренко.

Читайте также: Прокуратура не смогла отсудить у "Укрнафты" 1,5 миллиарда за срыв сроков выплаты дивидендов

Как сообщалось, перед своим увольнением с должности главы правления "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечал, что переговоры о разделении "Укрнафты" между ее акционерами идут сложно, но могут завершиться уже к концу мая.

Напомним, в феврале Коболев сообщил о начале переговоров по разделению активов "Укрнафты" с миноритарными акционерами, крупнейших из которых является Игорь Коломойский. По его словам, без разделения активов "Укрнафты" группа не сможет выйти на IPO, как это предполагает утвержденная в октябре 2020 года политика собственности "Нафтогаза".

В декабре 2020 года завершилась реализация утвержденной Верховной Радой схемы по погашению налоговых долгов "Укрнафты" на сумму 28,9 млрд грн, возникших под руководством близкого к Игоря Коломойского менеджмента в 2015-2016 годах. Общие поступления в госбюджет в итоге реализации схемы составили 42,5 млрд грн. При этом олигарх, как акционер компании, не брал участия в урегулировании проблем "Укрнафты".

Напомнним, НАБУ расследует схему выведения из ПАО "Укрнафта" в 2015 году 14,7 млрд грн путем продажи нефти и нефтепродуктов с отсрочкой оплаты и предоплаты за так и не поставленные товары. В это время компания контролировалась группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и сформировала основную часть из вышеуказанного налогового долга. По данным следствия, в схеме в участвовало более 80 юридических лиц, половина из которых уже ушли в процедуру банкротства.

50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит государству влице НАК "Нафтогаз Украины", по около 42% акций контролируют структуры Игоря Коломойского и партнеров.

Кроме того, НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 43,05% акций "Укртатнафты", еще по 28% контролируют структуры Коломойского и бизнесмена Александра Ярославского