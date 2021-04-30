"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поездов в Одессу на выходные

"Укрзализныця" запустила дополнительные рейсы по маршрутам Одесса-Днепр-Одесса и Харьков-Николаев-Харьков с учетом большого спроса на перевозки в предпраздничные дни.

Об этом говорится в сообщении компании.

Маршрут поезда №242/241 Одесса-Днепр-Одесса будет продлен до Харькова. Из Одессы он будет отправляться 29 апреля и 3 мая, а из Харькова - 30 апреля и 4 мая.

Также маршрут поезда №251/252 Харьков-Николаев-Харьков будет продлен до Одессы. Из Харькова он будет отправляться 29 апреля и 9 мая, а из Одессы - 30 апреля и 10 мая.

Таким образом, общее количество дополнительных рейсов на праздники - 28, а ожидаемое количество пассажиров - более 325 тыс.

"Укрзализныця" предлагает больше рейсов и дополнительных вагонов во избежание скоплений людей и подчеркивает важность соблюдения масочного режима для безопасных путешествий.