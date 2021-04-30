Новая угольная компания Ахметова списала $250 миллионов долга "Донецксталь-метзавод"

Акционеры крупнейшего в Украине производителя коксующего угля ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", контроль над которым группа "Метинвест" Рината Ахметова установила в марте 2021 года, освободили ЧАО "Донецксталь"-металлургический завод" от уплаты задолженности в размере $246,55 млн по мировому соглашению от 16 декабря 2020 года.

Согласно официальной информации ш/у, такое решение приняло годовое общее собрание акционеров 29 апреля, одобрив совершение крупной сделки, передает Интерфакс-Украина.

Аналогичный вопрос значится в повестке дня годового общего собрания ЧАО "Донецксталь"-металлургический завод", назначенного на 30 апреля.

Так, в проекте решения по одобрению значительных сделок предлагается на основании ст. 72 закона Украины "Об акционерных обществах" одобрить (согласовать) совершенную обществом в 2020 году значительную сделку с ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" (кредитор), согласно которой кредитор освобождает общество (должника) от части обязательств по уплате задолженности по Мировому соглашению от 16 декабря 2020 года в размере $246,55 млн.

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Ш/у "Покровское" (ранее - "Красноармейская-Западная №1") – крупнейший в Украине производитель коксующего угля. Официально Metinvest B.V. в марте 2021 года установил контроль над ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", миноритарием которого группа стала в 2018 году. При этом группа "Метинвест" стала (прямо и косвенно) владельцем 67,28% УК ЧАО "Ш/у "Покровское".

Как сообщалось, 1 октября 2020 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение материнской компании металлургического холдинга "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского – нидерландской Metinvest B.V. – на приобретение контроля над девятью предприятиями, входившими ранее в группу "Донецксталь" Виктора Нусенкиса, в том числе и ШУ "Покровское"

Официально "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского в 2018 году приобрел 24,99% акций Шахтоуправления "Покровское" Виктора Нусенкиса за $190 млн. При этом "Метинвест" получил опцион на приобретение оставшихся 75,01%.

Эти 75,01% акций через компанию ICH распределены между киприскими Altana Limited (24,99%), Misandyco Holdings LTD (24,99%), Mastino Тrading LTD (0,04%) и виргинской Treimur Investments Limited (24,99%), которые также стали совладельцами ЧАО "Донецксталь" – металлургический завод".

На Altana, Мisandaiko и Мastinto также был оформлен ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ), получить разрешение АМКУ на его покупку "Метинвест" пытался несколько лет.

Напомним, перед сменой собственника венчурный корпоративный фонд "Глори" под управлением ICU активно скупал долговые обязательства группы "Донецксталь", которая сохранила на подконтрольной Украине территории крупную угольную компанию "Шахтоуправление "Покровское". Фонд ICU собрал ее мультивалютные обязательства на сумму свыше 7,8 млрд грн (почти $300 млн по текущему курсу с учетом процентов и пени).