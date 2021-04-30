В Украине зафиксировали 10 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

На утро 30 апреля в Украине за сутки зафиксировали 10 072 новых случая заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболел 391 ребенок и 188 медработника, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.

Также госпитализировали 3 117 человек, умерло 307 пациентов, выздоровело – 20 192. При этом совершили 90 101 тест.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1059), Днепропетровской (930), Запорожской (620), Львовской (568) областях и в Киеве (868).

За все время пандемии в Украине заболело 2 069 537 человек, выздоровело – 1 655 525, летальных случаев зафиксировали 44 085, также провели 9 418 779 тестов.

Кроме того, министр сообщил, что с начала кампании вакцинации от COVID-19 в Украине привили 702 440 человек, за прошедшие сутки – 73 376.

Днем ранее, 29 апреля, сообщили о 11 627 случаях заболевания коронавирускной болезнью, 28 апреля – о 9 590 случаях, 27 апреля – о 7 915 новых случаях заболевания, 26 апреля – о 5 062 случаях.