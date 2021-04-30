Кабмин изменил модель обязательств для поставки электроэнергии населению

Кабинет министров внес изменения в существующую модель специальных обязанностей (ПСО) на рынка электроэнергии, а также продлил действие тарифа на электроэнергию для населения в размере 1,68 грн за кВт-ч до 30 июня.

Соответствующее постановление №439 от 28 апреля обнародовано на официальном правительственном портале, передает Интерфакс-Украина.

В частности, Кабмин обязал поставщиков универсальных услуг (ПУУ), осуществляющих поставки электроэнергии бытовым потребителям, а также НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго", на которых возложены спецобязательства по обеспечению электроэнергии населения, до 15 мая заключить двусторонние договоры на поставки ресурса в объемах, необходимых для потребления в июне.

Таким образом, Кабмин исключил ГП "Гарантированный покупатель" из перечня субъектов хозяйствования, задействованных в ПСО по населению.

Договоры между ПУУ и генерацией будут действовать с 1 июня.

Согласно постановлению, цена электроэнергии, по которой генкомпании будут продавать ее ПУУ, определяется как разница между средневзвешенной фиксированной ценой для населения (1,68 грн/кВт-ч) и тарифами на услуги по передаче, распределению электроэнергии и на услуги ПУУ, но не менее 10 грн/МВт-ч (0,01 грн/кВт-ч).

Согласно действующему ПСО, ГП "Гарантированный покупатель" сейчас покупает ресурс у НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укгидроэнерго" по 15 коп. за кВт-ч и по 1 коп/кВт-ч соответственно и продает ее поставщикам универсальных услуг для поставок бытовым потребителям.

"Гарантированный Покупатель" неоднократно обвинял "Энергоатом" в недопоставках необходимого объема, в результате чего ему приходилось закупать ресурс на рынке по рыночным ценам, "Энергоатом" в свою очередь указывал "ГарПоку" на завышенные объемы необходимого населению ресурса.

В частности, в январе-феврале 2021 года "Гарантированный Покупатель" закупил на рынке 734,059 тыс. МВт-ч электроэнергии, помимо закупок у НАЭК "Энергоатом", что составило 6,48% всего объема электроэнергии, проданной ПУУ для нужд населения.

Как сообщалось, НКРЭКУ 10 марта оштрафовала "Энергоатом" на 170 тыс. грн за недостаточные объемы продаж "Гарантированному покупателю" электроэнергии для нужд населения в январе этого года в рамках выполнения ПСО и обязала его обеспечить в каждом расчетном месяце продажу "ГарПоку" электроэнергии на электронных аукционах в почасовых объемах, необходимых для потребностей бытовых потребителей в ОЭС.

"Энергоатом" заявил, что будет оспаривать в суде это решение.