Мировые компании привлекли на IPO рекордные $260 миллиардов

С начала 2021 года в мире за счет IPO были привлечены рекордные $260 млрд.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на данные Dealogic, количество IPO также стало максимальным с начала учета данных 26 лет назад. В текущем году уже 875 компаний провели первичное публичное размещение акций объемом от $1 млн, передает Интерфакс-Украина.

Предыдущий рекорд был поставлен в 2000 году, когда за аналогичный период 592 компании провели IPO объемом от $1 млн и привлекли $80 млрд.

При этом объем IPO в мире с начала текущего года был больше, чем годовые показатели за 21 год из 26 предыдущих лет.

"Бум" во многом объясняется скачкообразным выходом на биржу целевых компаний по слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC), на которые пришлась почти половина привлеченных за счет IPO средств. Помимо этого, мировые рынки акций достигли новых высот.

"Данные воодушевляют, поскольку они говорят о том, что люди снова уверены, что публичные рынки - это хорошее место для продажи их бизнеса", - сказал Карлтон Нельсон из Investec.

Примерно две трети средств в этом году были привлечены за счет IPO в США, где популярность SPAC до недавнего времени росла. Второе и третье место заняли соответственно биржи Китая и Гонконга, доли которых составили 8% и 5%.

В число крупных IPO, проведенных в этом году, входит первичное размещение акций южнокорейской Coupang, акционеры которой заработали $4,6 млрд, а также IPO конкурента TikTok Kuaishou, который привлек $6,2 млрд.

Данные Dealogic не включают прямых листингов, при которых компании не выпускают новых акций, поэтому в них не был учтен выход на биржу криптобиржи Coinbase.