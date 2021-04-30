"Аграрный фонд" получил 197 миллионов убытка

По итогам 2020 года акционерное общество "Аграрный фонд" получило чистый убыток на сумму 197 млн грн.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей годового финансового плана компании, сообщает проект "Марлин".

В 2019 году компания получила убыток на сумму 3,9 млрд грн, в 2018 году – 27,6 млн грн.

В прошлом году чистый доход от реализации сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках составил 2,2 млрд грн против запланированных 5,5 млрд грн, то есть выполнение финплана составляет 39,9%.

Общая сумма задолженности "Аграрного фонда" перед разными партнерами составляет 156,5 млн грн.

В компании отметили, что убыток за 2020 год был обусловлен отрицательным финансовым результатом, сформированным за первый квартал 2020 года на сумму 206,7 млн грн. Соответствующие задолженности привели к дефициту оборотных средств, что негативно повлияло на коммерческую активность "Аграрного фонда".

Среднее количество работников в 2020 года составило 218 человек, средняя зарплата руководителя – 198,5 тыс. грн, из которых должностной оклад на сумму 173,4 тыс. грн.

С мая 2020 года на АО руководит исполняющий обязанности главы правления Богдан Бранчук.

АО "Аграрный фонд" основан в 2003 году Кабинетом министров и позиционирует себя на рынке как гарант продовольственной безопасности Украины.

Основная задача компании – формирование запасов зерна, поддержка отечественных сельхозпроизводителей и влияние на ситуацию на аграрном рынке. Специализируется на оптовой торговли зерном и изделиями мукомольно-крупяной промышленности.