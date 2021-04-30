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Кабмин запретил въезд иностранцев из Индии в связи с распространением COVID-19

Кабмин запретил въезд иностранцев из Индии в связи с распространением COVID-19

Кабинет министров запретил с 2 мая иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим из Индии или пребывавшим на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней, пересекать границу с Украиной в связи с распространением в этой стране COVID-19.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает Интерфакс-Украина.

"Правительство приняло решение о запрете пересечения государственной границы с 00:00 2 мая иностранцам и лицам без гражданства, которые прибыли из Республики Индия или пребывали на ее территории не менее семи дней на протяжении последних 14 дней", - сказал он.

Он добавил, что "граждане Украины, иностранцы или лица без гражданства, которые проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, которые пересекают государственную границу на въезд в Украину и прибыли из Республики Индия также подлежат обязательной самоизоляции независимо от наличия и результата ПЦР-тестирования".

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Джерело:  Интерфакс-Украина
Індія (357) МОЗ (1441) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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