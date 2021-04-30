Украина засеяла яровыми 39% прогнозных площадей

На 29 апреля украинские сельхозпроизводители засеяли 2,92 млн га ярых зерновых и зернобобовых культур, что составляет 39% от прогноза.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Отмечается, что за последнюю неделю посеяно 801 тыс. га ярых культур.

В частности, от начала полевых работ больше всего посеяли ярых зерновых аграрии Тернопольской – 189,3 тыс. га (72%), Донецкой – 154,4 тыс. га (77%), Херсонской – 121,7 тыс. га (73%) и Волынской – 100 тыс. га (79%) областей.

В разрезе культур посеяно 168,2 тис. га пшеницы (95%), 1,28 млн га ячменя (92%), 182,8 тыс. га овса (94%), 220 тыс. га гороха (93%).

Полностью закончили сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур хозяйства Волынской, Закарпатской, Киевской, Полтавской, Ривненской, Хмельницкой, Херсонской, Одесской, Донецкой, Черкасской и Николаевской областей.

Также посеяно 192,7 тыс. га сахарной свеклы (85%), 2,2 млн га подсолнечника (34%), 1,07 тыс. га кукурузы (20%) и 85 тыс. га сои.