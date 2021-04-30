"Укрсиббанк" сократил квартальную прибыль в 1,9 раза

Чистая прибыль "Укрсиббанка" по итогам января-марта 2021 года составила 243,54 млн грн, что в 1,9 раза меньше, чем за аналогичный период 2020 года (451,5 млн грн).

Согласно отчетности банка, чистый процентный доход за первый квартал сократился на 16,6% – до 773,5 млн грн, а чистый операционный доход после отчислений в резерв – в 1,8 раза, до 368,5 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

Активы банка по итогам января-марта сократились на 7,6% – до 66,788 млрд грн, в том числе ценные бумаги и инвестиции в дочерние предприятия – на 24,3%, до 13,8 млрд грн, в то время как кредиты клиентам выросли на 4,6%, до 22 млрд грн.

Обязательства банка с начала текущего года сократились на 9% - до 58,4 млрд грн, в том числе средства клиентов – на 8,9%, до 57,4 млрд грн.

Собственный капитал банка в январе-марте увеличился на 3% - до 8,41 млрд грн.

Уставный капитал сохранился на уровне 5,07 млрд грн.

Напомним, чистая прибыль "Укрсиббанка" по итогам работы в 2020 году составила 1,3 млрд грн, что на 49% меньше, чем по итогам 2019 года.

"Укрсиббанк" основан в 1990 году. Его акционерами являются BNP Paribas S.A (Франция), владеющий 60% уставного капитала банка и Европейский банк реконструкции и развития – 40%.

По данным НБУ, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов (70,322 млрд грн) Укрсиббанк занимал 8-е место среди 73 действовавших банков в Украине.