Нацбанк пожаловался на отказ страховщиков с приостановленными лицензиями от обязательств перед клиентами

Национальный банк Украины начал получать информацию, что некоторых страховщики, которым временно остановили лицензии, отказываются исполнять свои обязанности пред клиентами, в частности по договорам об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Компании злоупотребляют доверием потребителей и утверждают, что не могут выполнять свои обязательства якобы из-за применения к ним Национальным банком меры воздействия. Регулятор подчеркивает, что временная приостановка действия лицензий никаким образом не освобождает страховщика от необходимости выполнять свои обязательства по уже заключенным договорам страхования и не прекращает их действие", – говорится в сообщении.

Отмечается, что страховщики обязаны выполнять взятые на себя обязательства в соответствии со ст. 526 Гражданского кодекса Украины. Отказ в выплате страхового возмещения, которая не основывается на условиях договора или закона, является противоправным.

Кроме того, Нацбанк уточнил, что компании, которым были временно приостановлены все лицензии за нарушения, теряют право заключать новые договоры до их устранения.

В апреле НБУ применил к некоторым компаниям меры влияния за нарушения финансовых нормативов и невыполнение требований законодательства. Действие всех лицензий временно приостановлено у 17 компаний.