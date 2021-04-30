В Раде зарегистрировали проект постановления об отставке Марченко (обновлено)

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Сергея Марченко с должности министра финансов.

Как передает БизнесЦензор, проект постановления "Об увольнении Марченка С.М. с должности Министра финансов Украины" зарегистрирован 29 апреля под №5449.

Инициаторами постановления указаны 17 народных депутатов: 15 – из фракции "Слуга народа", один – внефракционный, и еще один – из депутатской группы "Партия "За Будущее".

В свою очередь лидер фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, заявил, что вопрос отставки Марченко сейчас не обсуждается.

"В настоящее время нет официальных предложений по замене того или иного чиновника. Есть много слухов о том, что изменения возможны или где-то обсуждаются. Никто из чиновников не вечен (в должности, – ред.). Но по состоянию на сегодня предложений по замене кого-то из чиновников, которые бы набрали 226 голосов "за", нет", – цитирует Корниенко пресс-служба "Слуги народа".

По словам депутата, проект постановления об увольнении Марченко с поста министра финансов был инициативой отдельных представителей фракции "Слуга народа" и авторы проекта постановления его уже отозвали.

В то же время на сайте Верховной Рады проект постановления до сих пор зарегистрирован под №5449, указано что он "передан на рассмотрение руководству".