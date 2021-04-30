Прокуратура подозревает руководителя завода "АТЭК" в растрате имущества на 162 миллиона

Руководителю и председателю наблюдательного совета закрытого акционерного общества "АТЭК" (ранее машиностроительный завод "Красный экскаватор") сообщили о подозрении по факту растраты имущества в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, в 2017 году должностные лица незаконно, без реального получения средств, отстранили недвижимое имущество – целостный имущественный комплекс акционерного общества – в пользу подконтрольного им юридического лица путем его формальной продажи", – говорится в сообщении.

Таким образом компании нанесено более 162 млн грн убытков.