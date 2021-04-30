Дочерний банк "Сбербанка" в Украине получил 454 миллиона прибыли за квартал

Чистая прибыль украинского дочернего "Сбербанка" по итогам января-марта составила 454,7 млн грн, тогда как аналогичный период прошлого года убыток составил 116,4 млн грн.

Согласно данным банка, чистый процентный доход банка до формирования резервов сократился на 2% – до 399,57 млн грн грн, в то время как чистые комиссионные доходы выросли в 1,5 раза – до 110 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

Активы банка по итогам трех месяцев выросли на 1,5% – до 30,37 млрд грн, в том числе ценные бумаги увеличились на 8% (до 10,12 млрд грн), в то время как кредиты и авансы клиентам сократились на 6,7% (до 8,95 млрд грн).

Обязательства "Сбербанка" за соответствующий период сократились на 43 млн – до 20,47 млрд грн, в частности, средства банков сократились на 2,3% (до 14 млрд грн), средства физических лиц – на 3% (до 2,874 млрд грн), тогда как средства корпоративных клиентов выросли на 15,5% (до 2,826 млрд грн).

Собственный капитал финучреждения за первый квартал вырос на 4,2% – до 9,9 млрд грн, а размер его уставного капитала остался неизменным – 24,07 млрд грн.

Ранее сообщалось, что по итогам работы в 2020 году "Сбербаанк" получил 932,5 млн грн чистой прибыли, что более чем вдвое превышает результат 2019 года (441,8 млн грн).

Напомним, "Сбербанк" безуспешно пытается продать дочерний банк в Украине после начала российской агрессии и введения украинскими властями санкций против российских госбанков. Ранее Национальный банк Украины не согласовал нескольких потенциальных покупателей актива.

"Сбербанк" (ранее – дочерний банк "Сбербанка России", до этого – банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является "Сбербанк России".

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 марта 2021 года "Сбербанк" по размеру общих активов занимал 10 место (64,26 млрд грн) среди 75 действовавших в Украине банков.