Украина и Швейцария подпишут договор о сотрудничестве таможенных служб

Украина и Швейцария подпишут соглашение о взаимной административной помощи в вопросах предупреждения, расследования и прекращения таможенных нарушений.

Об этом во время встречи договорились министр финансов Сергей Марченко и посол Швейцарии в Украине Клод Вильд, сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что документ должен положительно повлиять на качество услуг и безопасность работы таможни в Украине.

"Мы заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве и уверены, что подписание соглашения будет способствовать созданию правовых инструментов для эффективного взаимодействия между Государственной таможенной службы Украины и Федеральной таможенной администрацией Швейцарии", – отметил Марченко.

Также стороны обсудили условия подписания трехстороннего Меморандума о взаимопонимании между Государственной таможенной службой Украины, Федеральным советом Швейцарии и Всемирной таможенной организацией относительно Глобальной программы содействия международной торговле (GTFP).

Кроме того, министр и посол согласились работать над возможностью выхода на украинский рынок швейцарских банков.

"Сегодня мы наблюдаем интересную тенденцию среди банков Швейцарии - их IТ-департаменты расположены именно в Украине. Например, главный офис одного из крупнейших европейских банков UBS находится в Цюрихе, а его IТ-отдел – в Украине благодаря вашим высококвалифицированным инженерам. Это хорошая практика, но мы должны работать, чтобы начать предоставлять банковские услуги в Украине", - сказал Клод Вильд.