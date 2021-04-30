Киевская и Николаевская области вышли из "красной" карантинной зоны

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 30 апреля приняла решение о выходе Киевской и Николаевской областей из "красной" карантинной зоны.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram-канале.

"По результатам заседания Госкомиссия решила отменить с 00:00 1 мая 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киевской и Николаевской областей", – написал он.

Также комиссия решила применить на Киевщине и Николаевщине ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "желтого" уровня эпидопасности.

Как сообщают на портале "Коронавирус.Инфо", с 1 мая "красная" зона карантинных ограничений будет действовать в семи регионах Украины, "желтая", – в восьми.