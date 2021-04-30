"Нафтогаз" может начать новый арбитраж против "Газпрома", – Витренко (обновлено)

НАК "Нафтогаз Украины" рассмотрит возможность подачи исков в международный арбитраж для переноса точек продажи газа на границу Украины с Россией.

Об этом на пресс-конференции заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает Интерфакс-Украина.

"Новый (транзитный, – ред.) контракт позволяет обращаться в международный арбитраж, и эту возможность мы также будем рассматривать и использовать", – сказал глава компании.

По словам Витренко, если ранее "Газпром" ссылался на невозможность продажи газа европейским компаниям по их договорам с российским монополистом на границе Украина-РФ из-за несоответствия ранее действовавшего транзитного контракта законодательству ЕС, то после подписания нового контракта по стандартным европейским правилам в декабре 2019 года этот контраргумент отпал.

Ранее в своем первом интервью на должности главы "Нафтогаза" Витренко отмечал, что "Нафтогаз" недостаточно использовал свои юридические возможности давления на "Газпром" через антимонопольный орган ЕС для переноса точек продажи российского газа европейским компаниям на границу Украина-РФ.

По его словам, разрешение вопроса с переносом точек продажи газа на украинско-российскую границу позволит увеличить загрузку украинской газотранспортной системы (ГТС) и снизить цену газа на украинском рынке.

Витренко также считает, что необходимо давить на Россию для разблокирования экспорта среднеазиатского газа в Европу и предоставления такой возможности экспорта независимым российским добытчикам.

Подробнее о вариантах решения проблемы переноса точки продажи газа из РФ читайте в интервью Юрия Витренко для БизнесЦензор: "Газпром" не має законної монополії на експорт газу. Важливо це розуміти"