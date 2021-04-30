Госдеп США обвинил Кабмин в манипуляции правилами для смены главы "Нафтогаза"

Государственный департамент США выражает обеспокоенность и сожаление из-за решения Кабинета министров о смене руководства НАК "Нафтогаз Украины".

Соответствующее заявление озвучил представитель Госдепа Нед Прайс, открывая брифинг для прессы, передает Голос Америки.

"Мы глубоко обеспокоены недавним решением Кабинета министров Украины, который использовал манипулирование правилам, чтобы уволить наблюдательный совет и заменить руководство ведущей энергетической компании Украины", – заявил Прайс.

Он отметил, что в своем решении украинское правительство использовало "процедурную лазейку" и продемонстрировало пренебрежение к стандартам корпоративного управления.

"Этот просчитанный шаг – использовать процедурную лазейку, чтобы выдворить экспертов, имеющих хорошую репутацию, из правлений нескольких государственных предприятий отображает пренебрежение к честной и прозрачной практики корпоративного управления и усложняет длительное проведение реформ в украинской энергетики и улучшение инвестиционного климата", – подчеркнул Прайс.

Он выразил сожаление из-за этих кадровых решений, которые "игнорируют лучшие практики и подвергают риску достигнутый тяжелыми усилиями экономический прогресс".

При этом представитель Госдепа заверил, что США будут продолжать поддержку реформ в Украине, но призвал украинское правительство внести свой вклад в этой сфере.

Как сообщалось, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля принял решение уволить главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко, а также переназначил набсовет компании.

Перед этим Коболев и правление "Нафтогаза" представили финпоказатели компании за 2020 год, согласно которым компания получила убыток в размере 19 млрд грн.

Впоследствии в пресс-службе Кабмина уточнили подробности юридической схемы, которая позволила сменить главу "Нафтогаза" без решения наблюдательного совета. В частности, Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля.

В то же время с 5 мая объявлен конкурсный отбор кандидатов на занятие должностей четырех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза". В Кабмине уточнили, что действующий состав набсовета продолжит осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей.